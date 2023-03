Periodista cree llamado de Abinader para tratar tema haitiano está en contradicción con acciones del Gobierno

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Edward Ramírez consideró que el llamado a realizar un pacto nacional para tratar el tema haitiano, realizado por el presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero, no ha generado ningún entusiasmo, y no le extrañaría que el mismo no sea atendido por los políticos que se encuentran en la oposición.

Dijo que entendería si la oposición no atiende el llamado del presidente porque las acciones que ha venido tomando el Gobierno en este sentido van en contradicción con la propuesta que hizo el mandatario.

“El Gobierno ha hecho tres cosas para llamar a los sectores a unirse frente a Haití, pero quién ha incumplido es él; después que invita a todos los partidos políticos a firmar un pacto por Haití introduce al Congreso un proyecto que es lesivo a la soberanía nacional, que cuestiona la forma en que República Dominicana práctica sus políticas migratorias y que obligaría a los ciudadanos a pagar con sus impuestos la problemática de Haití”, expuso.

Señaló que lo primero que hizo este Gobierno para enfrentar el tema haitiano fue que, dentro de la Convocatoria Presidencial del Diálogo por las Reformas para el Fortalecimiento Institucional y Gestión Eficiente del Estado, creó la Mesa Temática sobre Política Exterior y Migración y la “dejó caer”.

Asimismo, sostuvo que luego todos los partidos políticos habrían firmado un acuerdo propuesto por el Gobierno para tratar el mismo tema, sin embargo, eso tampoco habría surtido efecto.

En ese orden, expresó que lo último que hizo el Gobierno fue introducir al Congreso Nacional la propuesta de ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes que posteriormente ordenó retirar para reintroducirla dentro de 45 días.

“Desde su primera acción de concertación con los sectores del país, incluyendo los políticos, no les ha cumplido y por el contrario, ha sometido proyecto que vienen de alguna forma u otra vienen a cuestionar la autoridad que tiene la República Dominicana para decidir quién puede y quien no debe estar en nuestro país, cosas que va en contra de la misma Constitución de la República”, insistió.

