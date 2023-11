Periodista considera Faride «se le vio el refajo» con reacción a candidatura de Omar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La periodista Abril Peña consideró que a la senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, “se le vio el refajo” al atacar al diputado Omar Fernández, con un tema que no tiene nada que ver con él.

«Que venga el padre o el hijo, no importa. Nuestra lucha es contra lo que representan y contra lo que a ellos se vincula: corrupción, impunidad y antiderechos», fue el mensaje colgado por Raful en su cuenta de X, después de que Fernández oficializó su candidatura a la senaduría del Distrito Nacional.

En ese sentido, la periodista argumentó que con estas palabras la legisladora dio a entender que Fernández no tiene nada que le critiquen y que ella carece de logros o propuestas que exhibir, y no es cierto.

Al respecto, agregó “yo que la conozco puedo decir que ella tiene de donde sacar y tiene logros que mostrar.

Peña emitió sus valoraciones durante la conducción del programa “Política con 6to. Sentido”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

“A ti se te ve el refajo porque tú tienes tres años en silencio y cuando hablas, lo haces de un caso donde tu familia está involucrada, también se te ve el refajo cuando tú teniendo muchísimos temas que discutir con el candidato que se ve más puntero de la oposición, tú te dedicas a un tema personal, porque tú das a entender que él no tiene ningún otro handicap, que no hay más nada que criticar”, comentó.

En ese contexto, la profesional de la comunicación invitó a Faride Raful a dar el ejemplo, ya que sueña con que su generación marque el punto de partido para que en República Dominicana se empiece a hacer política de forma distinta.

“Yo sueño con que mi generación haga una política de manera distinta, que no hagamos bullying, que no juguemos sucio, vamos a concentrar el discurso político en nuestras propuestas, en nuestros logros o en las fallas del contrario, no en temas que desde un punto legal no tienen asidero y segundo es una forma muy mezquina o mediocre de hacer política”, comentó.