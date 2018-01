Periodista colombiana afirma: “El buen periodismo permite controlar la posverdad”

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Cartagena.- La mejor forma de hacerle frente a las noticias falsas y a la posverdad es haciendo un buen periodismo que permite ejercer un control sobre esa información, coincidieron hoy varios periodistas en Cartagena de Indias.

“Yo creo que la receta contra las noticias falsas en esta era de la posverdad es el buen periodismo. Me parece que la esencia de ese buen periodismo puede ser, no una vacuna, porque no creo que exista una vacuna para las noticias falsas, pero sí una forma de controlarlo”, afirmó la directora de RCN Radio, Yolanda Ruiz.

La periodista participó junto al director de la revista Semana, Alejandro Santos; el corresponsal de The Guardian, Luke Harding, y el editor de la revista Financial Times, Alec Russel, en el foro “¿Cuál es la responsabilidad de los medios en la era de las noticias falsas y la desinformación?” de la edición XIII del Hay Festival.

Ruiz aseguró que los medios de comunicación no pueden sucumbir ante las reglas del internet y las redes sociales, sino que deben buscar la forma de tratar de contar la verdad.

“No podemos sucumbir a la dictadura del clic, los medios de comunicación no podemos estar buscando simplemente lo que se va a volver viral, los medios de comunicación debemos buscar y tratar de acercarnos a la verdad”, aseguró.

Para Santos, el buen periodismo consiste en tratar responsablemente la información, situación que considera “esencial” para una democracia y que los medios hagan bien su trabajo.

“Pero hoy es muy insuficiente dado el impacto que han tenido las nuevas tecnologías en la forma como la gente se informa, y en ese sentido yo creo que, por una lado, tenemos un debate profundo de cómo se está informando la sociedad hoy, con qué criterio se informa la sociedad hoy”, agregó.

Harding, por su parte, considera que las mentiras siempre han existido, especialmente en la política.

“El problema con los políticos es que (las mentiras) se han dicho siempre”, dijo.

En ese sentido, Ruiz aseguró que la diferencia entre el pasado y el presente es la velocidad en la que se propagan las mentiras.

“Yo creo que tal vez la diferencia de lo que está pasando ahora es la velocidad en la que una mentira repetida tantas veces se convierte en verdad, es un poco la dificultad. Antes había tiempo para, de alguna manera, verificar si esa mentira era mentira o era verdad”, apostilló.

Agregó que los medios de comunicación viven actualmente una crisis de confianza.

“Nunca como antes se ha requerido de la curaduría de los medios de comunicación, de la intervención de los medios de comunicación para ayudar a decidir qué es cierto y qué no es cierto”, concluyó.

