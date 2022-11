Periodista Carlos Lara: “El Gobierno dominicano está arrodillado ante la delincuencia”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Calos Lara consideró que para nadie es un secreto que el tema que tiene que ver con el control de los actos delictivos en el territorio nacional se le ha ido de las manos a las autoridades, y en este momento el Gobierno dominicano está “total y completamente arrodillado ante la delincuencia”.

Manifestó que actualmente los ciudadanos no pueden estar tranquilos en plazas y ni siquiera afuera de sus casas compartiendo con sus familiares porque corren el riesgo de ser atracados o hasta secuestrados.

“Y el señor Paliza dice en estos días que la seguridad ciudadana no tiene solución inmediata, tomará algo de tiempo, pero cómo a Paliza se le ocurre decir en público que tomará tiempo si ustedes en campaña prometieron que en dos años iban a reducir la delincuencia en más de un cincuenta por ciento”, cuestionó.

Lara emitió sus comentarios junto con los comunicadores Milcíades Guevara, Doclar Castillo y Jhonny Aristy, en el programa “Enfrentados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

“La delincuencia ha doblegado al Gobierno y es simple porque no tiene una política de Estado para prevenir la delincuencia, no han podido implementar una sola política de Estado que permita prevenir la delincuencia en casi tres años y a mí me apena mucho”, sumó.

No obstante, el comunicador saludó que el presidente de la República haya promulgado ayer viernes la Ley 361-22 que permitirá al Ministerio Público perseguir de oficio el robo sin violencia y sin armas, es decir, sin necesidad de que exista una denuncia o querella por parte de la víctima, y consideró que esto debió implementarse hace mucho.

