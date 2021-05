Periodista asegura que Andrea Meza, Miss Universo 2021, podría ser la hija de Ana Gabriel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MÉXICO.- La periodista Shanik Berman aseguró que Andrea Meza, quien se alzo ganadora como Miss Universo 2021, es la hija de la artista Ana Gabriel, pero que esta la dio en adopción y prefirió criar a la hija de su pareja.

“La cantante Ana Gabriel crio una hija ajena como si fuera propia, dicen que la Miss Universo Andrea Meza es la hija que dio en adopción ¿Y ahora qué hará la cantante si eso es cierto?”, describió bajo un clip que publicó en su cuenta de Instagram.

Asimismo, añadió que “Mientras que Ana Gabriel crio siempre a la hija de su pareja, que además le ayudaba en su vestuario, como su hija; su verdadera hija es la Miss Universo, a quien dio en adopción, ¿Qué hará ahora Ana Gabriel?”, se le oye decir a Berman, declaración que le valió duras críticas en su caja de comentarios.

Fue así que esta hipótesis se popularizó, hasta que ahora ha sido desmentida por algunos medios, que han recordado que la intérprete de Perfume y Quién como tú ha declarado en varias ocasiones que nunca pudo tener hijos, y la maternidad representa un sueño que no pudo hacer realidad. Incluso existe registro periodístico donde Ana lamenta el hecho de no haber sido madre.

Por su parte, la periodista Claudia de Icaza escribió en su cuenta de Twitter un mensaje concluyente: “Ana Gabriel no tuvo hijos, lo sé de buena fuente. No sé si es invento o confusión, pero no tuvo hijos biológicos”.

Fuente: InfoBae

