Periodista Ángel Martínez asegura nunca fue notificado por acusación de Guido Gómez

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El periodista e investigador, Ángel Martínez, negó este domingo haber recibido notificación por la acusación que le haya hecho el dirigente político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara.

El pasado miércoles, Gómez Mazara sometió a la justicia por difamación e injuria a los comunicadores Ángel Martínez y Rafael Linares Guerrero, a los que acusa de haber dicho que él recogía dinero del narcotráfico y posteriormente entregárselos al electo presidente Luis Abinader, durante la campaña política.

Sin embargo, Martínez alega que en ningún momento se le fue notificada dicho sometimiento.

“Si a mí me entregan una notificación de un hecho que yo haya cometido en República Dominicana yo voy a estar ahí pero yo no he violado las leyes de República Dominicana yo he vivido en Estados Unidos por más de 43 años yo soy un hombre público”, expresó el detective internacional.

Añadió que la acusación decía dirección desconocida, lo que califica de falta de respeto a la justicia.

Martínez se expresó en estos términos al ser entrevistado por el comunicador Dary Terrero en su programa La Gente Habla con Dary Terrero, donde también dijo de ser notificado de manera directa está en disposición de viajar a República Dominicana y enfrentar la acusación hecha por Gómez Mazara.

