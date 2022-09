Periodista Alci Polanco pide al presidente Abinader no perder tiempo con la inclusión

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista con Autismo, Alci Polanco, llamó al presidente Luis Abinader a aprovechar el tiempo y crear políticas públicas en beneficio de las personas que padecen del espectro autista y otras condiciones especiales.

Al ser entrevistado en el programa “Casi Personal”Polanco expresó que en este país es más que necesario hablar de la Ley 5-13 sobre Discapacidad, que por más de una década se ha estado trabajando y creando empatía entre los legisladores para tener un país más inclusivo.

Así mismo, dijo sentirse esperanzado en el ministro de Educación Ángel Hernández, a quien definió como un profesional de larga trayectoria y estar confiado en que este desarrollará un plan de trabajo para que los niños/as y adolescentes que padezcan alguna discapacidad puedan contar con una educación de calidad.

“La sociedad necesita cambiar grandes cosas, hay que hablar mucho de autismo, hay que hacer convenios con instituciones públicas y privadas para incluir a las personas con esta condición al ámbito laboral, además de escuelas especiales e instalaciones deportivas que permitan que estos puedan desarrollarse con éxito” añadió Alci.

En tanto, a lo que se refiere al sector salud, clama porque los padres tengan acceso a los medicamentos en muchos casos de alto costo que necesitan sus hijos, que el derecho a la salud esté garantizado para cada ser humano.

Polanco además exhorta a los padres que tienen hijos que padecen la condición a no desesperarse, que no se rindan, que rompan las barreras y que den mucha compresión y amor, que no importa el grado de autismo que aprendan a amar a sus hijos como son.

Para muchas personas padecer una condición especial puede resultar el fin de sus aspiraciones y una vida llena de dificultades, este no fue el caso de Alci quien ha logrado convertirse en el primer periodista latinoamericano con autismo.

Puesta en circulación de obra

Destaca una nota de prensa este jueves que en los próximos meses Alci Polanco pondrá en circulación su libro “Más allá del Autismo” una obra biográfica que busca concienciar sobre esta condición especial.

