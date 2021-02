Periodista afectado con artritis cervical degenerativa solicita pensión a presidente Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Juan Modesto Rodríguez, de 67 años, dedicó 39 años de su vida al periodismo, labor que ha sido interrumpida casi en su totalidad por una artritis cervical degenerativa que sufre desde el 2012.

La enfermedad ha tronchado su libertad para moverse, por lo que requiere un bastón y los dolores en su cuerpo no le permiten trabajar, lo que ha agudizado sus carencias económicas.

El periodista indicó que su ultimo trabajo fue en 2012, cuando la enfermedad empezó a manifestarse en sus dedos.

“Tuve que renunciar, no me respondían los dedos, todos acalambrados y de ahí en adelante ha sido un deterioro progresivo, porque como es degenerativa la artritis, me ha hecho mucho daño en el cuerpo”, sostuvo Rodríguez al periódico Diario Libre.

A pesar de sus problemas de salud continúa haciendo sus aportes al periodismo a través de un blog, “Noti Temas”, el cual alimenta a través de una laptop.

Rodríguez, quien reside en Pedro Brand desde hace más de 50 años, agregó que al no poder escribir emplea un programa para convertir su voz en textos y corrige los errores con dos dedos.

El periodista sostuvo que tiene aguantar su dolor por la falta de medicamentos, por lo que pidió al presidente Luis Abinader una pensión para mejorar su calidad de vida.

Cualquier persona que desee ayudar a Juan Modesto Rodríguez, puede comunicarse al 809 417-0256.