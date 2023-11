Periodista advierte justicia independiente será “la acción política contra el sistema político”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Edward Ramírez advirtió este miércoles, que con esta nueva oleada de un Ministerio de Justicia independiente va a pasar a la historia como “la única acción política contra el sistema político”.

Al referirse al caso que involucra a Jean Alain Rodríguez, Ramírez dijo que muchas personas en su interés y agotamiento de impotencia frente a las pasadas autoridades, entienden que estos son corruptas porque así lo consideren.

El analista externó sus consideraciones al participar junto al comunicador Jaime Rincón en el “El Nuevo Diario de la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

En ese orden, consideró que la justicia es un conjunto de normas establecidas que se deben seguir con sumo rigor y que incluso cuando se incumple existe un método para ser sancionado.

“Entonces en este caso nadie va a decir que las personas que están siendo juzgadas no lo son, por no ser de nuestra competencia, como el decir que Jean Alan es corrupto, porque no ha sido demostrado en un tribunal”, sostuvo.

Asimismo afirmó, que hasta que no se demuestre lo contrario, el exprocurador General de la República es inocente ante los ojos de la sociedad, de los cargos que se le imputan.