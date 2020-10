Perfiles: El Ser Humano Luisito Martí, fue un músico, cantante, humorista, presentador y productor de televisión dominicano, más conocido por su personaje que lo inmortalizó: “El humilde soñador y holgazán Balbuena”. En el año 1996 es reconocido con el premio de más alto honor para artista alguno en nuestro país, los entonces: “Premios Casandra” (actual Soberano). Dicho reconocimiento, que le fue otorgado, es con el que cerraba la premiación, de los “Premios Soberano”.

El año 2007, la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE) lo invitó para que fungiera como presentador de los “Premios Casandra”.

“Luisito” fue reconocido en el “Pabellón del Humor” de la “Feria del Libro” en el año 2009 antes de su partida.

Hasta el entonces presidente de la República Dominicana Dr. Leonel Fernández, luego de su despedida, calificó al artista como: ” El símbolo del arte dominicano”.

El insuperable Anthony Ríos refiriéndose a su “hermano de la vida” por más de 30 años trabajando juntos con él en el arte, reconoce: que “Luis (“Luisito Martí”) es una parte “importantísima” de mi existencia, cuando se fue, se llevó la mitad, pero se quedó conmigo, la otra mitad”. Anthony también dijo: que de los 40 años que “Luisito” tuvo en el arte, 30 años fueron junto a él, y hasta se atrevió a afirmar: que ni la esposa de “Luisito”, había pasado tanto tiempo junto a “Luisito” como él, en virtud de que duraron 9 años durmiendo juntos, en la misma habitación, cuando eran parte del “Combo Show de Johnny Ventura”, añoranzas del gran Antony Ríos junto a “Luisito”. Al que definía como: “un hombre totalmente “auténtico”, no había “medias caras”, ni falsedad de ningún tipo en él”.

Los hijos de “Luisito” le hicieron un homenaje a través de sus colegas del humor. El “inmortal” Antony Ríos refiriéndose al homenaje, resaltó: “Que ese iba a ser el único espectáculo de humor, donde la gente iba a salir llorando, pero no de tristeza porque cuando lloramos por el que se fue, no lloramos por él, lloramos por nosotros, por la falta que él nos hace a nosotros, no por la falta que nosotros le estamos haciendo a él”. Palabras en las que hay un origen de “Inspiración Divina”, en virtud de que “Luisito” era un hombre de fe en Cristo, dicha fe fue plasmada para la eternidad, en una entrevista que le hiciera la ejemplar periodista Alicia Ortega, él le dice: “Me voy a Estados Unidos con un diagnóstico bajo el brazo y la fe en Dios a ver qué pasa”. Esa fe en Jesús luego de su partida eterna, le da entrada al lugar donde hay “pleno gozo y delicias a Su diestra en la presencia de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (“el Cielo”) por eso los que le admiramos y amamos, que compartimos su fe, no le decimos adiós, sino un hasta luego.

El actor “Boca de Piano” lo define como: “el Michael Jordan del cine dominicano” (el mejor). Fausto Mata reconoce que desde que él hizo su primera película “Nuevayol”, el “Cine dominicano empezó a dejar dinero”.

“Luisito era tan consciente de su belleza “, que a través de uno de sus personajes más queridos por el público (“Casimiro Valdez”), con el que él inmortalizó la frase: “yo si soy un hombre que tiene mala suerte”. Él decía: “que cuando él era chiquito, le quitaban el “hipo” poniéndolo a mirarse en un espejo” . “Que miedo”.

En otra de sus presentaciones con el personaje, que reitero lo inmortalizó, llevándolo hasta la pantalla grande (el cine) “Balbuena”, él dice: “Que un tipo lo quería atracar o robar y él para sugestionarlo le dijo: “yo soy “Funcionario Público”, y el ladrón le dijo, entonces devuélvame mí cuarto (dinero)”.

El legendario don Johnny Ventura, reconoció: “que de los 5 hombres más serios que él conoció, uno de ellos, fue sin lugar dudas “Luisito Martí”, que hasta en su noche de bodas, “luego de atender sus asuntos maritales”, cogió para una fiesta que tenía el “Combo Show” porque el grupo nunca había tocado sin él, hasta ese momento”, tenía alto concepto del deber y de la responsabilidad laboral.

Uno de los momentos más jocosos para Enrique Amiama, es en los inicios de Juan Luis Guerra y 4-40 en el “Show del Medio Día”. Les cuento: “Luisito, interpretando el personaje “Balbuena”, quería decirle algo a todos los miembros del grupo musical 4-40, y comienza a citar a los integrantes: “a las muchachas Mariela, Maridalia, a Roger y cuando cita a Juan Luis Guerra, le dice: “al Profesor Jirafales”, éste último fue un personaje de la famosa, serie de humor mexicana: “El Chavo del 8″, que al igual que nuestro Juan Luis lo caracterizaba su gran estatura, ese era nuestro amado Luisito Martí, un hombre de humor sano y espontáneo. Que nos llenaba de gozo y respeto por su incuestionable labor, autenticidad y profesionalidad.

“Luisito: ¡Gracias por tanto! ¡Seguimos adelante!”