Perfiles: El ser humano Juan Luis Guerra, la pasión por la música, en especial el Jazz, te mueve a

Berklee College of Music, una de las mejores “instituciones de música” del mundo, demostrando que el talento con “buena académica” es “la fórmula” para la “inmortalidad”.

Boston es la “casa” que te regaló esposa, misma que defines como: “Summa Cum Laude” y tú “suma dificultad”. “Ella almuerza en el “Lina” y tú en un comedor social”. “Ella en su residencia, un sauna y una piscina”, tú “en la pensión dos cubetas para mojarte la vida”, “ella en Bienes Raíces hereda la Capital, tú hacer magia para trabajar” pero concluyes reconociendo: “que el amor se anida y no sabe de cuentas y cada día que pasa te enamoras más de ella” (tu amada esposa Nora)… Tu música es excelente (“el mejor del mundo”) pero tu carácter da “cátedra” de grandeza, por tu amor a Dios y familia (esposa e hijos) son muestras continúas de tu humildad.

Trajiste entonces a nuestro país “soplando” (tu primer “sencillo”) donde combinaste lo mejor del Jazz y de nuestro Merengue, de ahí nace el nombre del “Grupo 4-40”, el mismo sería sinónimo del significado del nombre: “patrón de afinación estándar universal”.

(“La perfección para los que conocen de música”) desde que dicho grupo nació, se perfilaba como la “revelación del año” por su incuestionable talento desde sus inicios, respaldado y reconocido por figuras de la grandeza de nuestro inolvidable y amado Miltón Peláez, quien les dio su primera oportunidad en TV, llevándolos a su programa: “De Noche” en los años 80.

A pesar de que al subir la “bilirrubina” te consolidabas como el más grande cantante, compositor, arreglista, músico, productor y empresario de la música (“el más Internacional artista dominicano”), lo que te dio felicidad, paz y gozo verdadero no fueron los innumerables reconocimientos que has tenido: vendiendo más de 70 millones de discos y ganando numerosos premios, incluidos: 24 Grammy Latinos, 2 Grammy Estadounidenses y 3 Premios Latin Billboard, sino como bien testificas: Es nuestro Señor y Salvador Jesús quien te ha regalado el Gozo y la paz verdadera para tu vida y la de los tuyos, la misma fue tan evidente desde que comenzó tu relación con el Creador y Redentor de las almas, que inmediatamente dejaste de usar “somníferos” para poder dormir, por dicha paz que sobre pasa el entendimiento humano en tu vida. Nuestro Dios que honra a quienes lo honran, te llevó hace no más de un año a ser parte del concierto multitudinario de mayor audiencia de España (“Carnaval Santa Cruz de Tenerife”), más de cuatrocientas mil (400,000) personas asistieron a dicho evento, superando en número de espectadores a quienes fueron tus “ídolos” de juventud, los llamados “Beatles” de quienes nació tu motivación por la “sinfonía” y la composición musical.

Eres sin lugar a dudas el “símbolo de la excelencia” en el arte musical de nuestro país.

Juan Luis: Gracias por tanto! Seguimos adelante!

Por Enrique Amiama