Perfiles El Ser Humano Joseíto Mateo “Rey del Merengue”

Nace el 6 de abril del año 1920, en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, inicia como intérprete musical, siendo un joven- adolescente en los años 1930.

Su talento fue reconocido nacional e internacionalmente de una forma “meteórica”. Les cuento: En los años de “La Tiranía” fue “invitado y contratado” para ser parte de la “Disquera SEECO” para que se “sumara al elenco”, que en “La Habana” grabaría con la “Sonora Matancera”, en dicha dictadura los dominicanos requerían de un permiso de salida para viajar al extranjero, en un primer momento, dicho documento le fue negado a Joseíto, “la lógica” nos mueve a entender, que Petán Trujillo y demás “dueños del arte dominicano”, no querían que “su mejor talento” fuera contratado por una “Disquera Privada” de un país extranjero y por lo propio, no lo dejan salir de “Quisqueya” en esa primera oportunidad, esto trajo como consecuencía que en “La Habana”, ya contratado el disco y habiéndose seleccionado las piezas que formarían parte del mismo, incluida la canción “El Negrito del Batey”, el lugar de nuestro “Rey del Merengue”, fue ocupado por el excelente cantante, también dominicano, “Alberto Beltrán”, quien fue conocido desde entonces por el “público del arte musical cubano” como: “El Negrito del Batey”, en sustitución de la “musa viviente” de dicho tema, nuestro “eterno Joseíto”.

En el año 2004 fue reconocido al más alto nivel en nuestro país, con el mayor galardón de los entonces “premios Casandra”, por medio de la estatuilla “Premio Soberano”, durante la vigésima edición del ceremonial que organiza anualmente la Asociación de Cronistas de arte de la República Dominicana (ACROARTE) en el Teatro Nacional. A nivel Internacional le fue reconocido con uno de los premios más importantes del mundo: “Premios Grammy Latinos” en la categoría: “Premio a la Excelencia Musical”.

Joseíto Mateo, a los 95 años de edad, fue catalogado por los “medios locales” como no sólo el merenguero de más edad de República Dominicana y del mundo, sino el cantante más longevo del planeta, en “activa acción artística”.

Fue productor, mánager de otros artistas, compositor, arreglista, cantante merenguero, bolerista, baladista, guarachero, bachatero, salsero, sonero, y en sus últimos años cantó reguetón y hasta Dembow; era un “artista natural y completo”.

“El Rey del Merengue” Es recordado en navidad porque desde que llegaba a una fiesta en éstas fechas, se “empoderaba enseguida” con una selección de sus “Temas Navideños” que fue interpretando y grabando a lo largo de su “trascendental vida artística”.

Nuestro Joseíto también cuenta con una portada, donde él fuera el primer cantante de “El Gran Combo” y también formara parte de la formación de “La Sonora Matancera”, en “dicha portada del Disco” nuestro “Rey del Merengue” está vestido de “Santicló”, ese era nuestro Joseíto Mateo un hombre lleno de talento, que nunca se creyó superior, ni reconocía su “virtud artística”, más bien “tenía un corazón de niño”, que es lo que debe caracterizar a los hombres con un llamado “Divino”, nuestro Señor Jesucristo dijo: “Dejad que “los niños” vengan a mí porque de los tales, es el Reino de los Cielos”. En su vida pública siempre reconocía su fe en Dios y por lo tanto, los que le amamos a partir de su partida en el año 2018, no le dijimos adiós, sino un hasta luego porque él será: “El niño con mejor ritmo en el Reino de los Cielos”.

Me quito el sombrero delante de usted ilustre maestro por su humildad, decencia, honestidad, carisma y talento, “cualidades” que no me cansaré de resaltar, “no pasan de moda”.

Joseíto, ¡Gracias por Tanto! ¡Seguimos Adelante!