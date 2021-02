Perfiles El Ser Humano: “Felipe Polanco (Boruga)”

Felipe de Jesús Polanco Delgado, conocido como Felipe Polanco y por su seudónimo “Boruga”, nace el 10 de enero del año 1955 (66 años), es un comediante, presentador, actor y productor dominicano, que se ha destacado en el humor retratista, espontaneo y de parodia.

Felipe Polanco, pertenece a la generación de los primeros comediantes dominicanos surgidos y destacados entre las décadas 70, 80 y 90 junto a Freddy Beras, Milton Peláez, Cuquín Victoria, Luisito Martí, Roberto Salcedo, Julio César Matías (Pololo), Cecilia García, Nani Peña, entre otros.

Dichos artistas en la actualidad son reconocidos como “los Tres Patines del humor dominicano” porque no pasan de moda, en este tiempo de pandemia, donde las personas han tenido que resguardarse en sus hogares, las redes sociales se han llenado de comentarios y añoranzas de dichos personajes.

“Boruga”, es reconocido como: El “sociólogo del humor de nuestro país”, gracias a que enfoca su humor en la “idiosincrasia del dominicano”.

Polanco, ha ganado 2 premios “Casandra” (ahora Soberano) e innumerables placas y reconocimientos en República Dominicana y en el exterior.

Felipe Polanco, nos ha dejado un legado, de añoranzas y anécdotas de cómo somos los dominicanos, por ejemplo: La palabra “vaina”, es usada en otros países, como el instrumento donde se guarda la espada, el cuchillo o el machete, por eso hasta en la Palabra de Dios, nuestro Señor Jesús le dice al Apóstol Pedro: “Pedro “envaina” tu espada porque el que ha hierro mata a hierro muere”. Mientras que “Boruga” explica que para el dominicano todo es “una vaina”. Les cuento: En el “Premio Casandra ” año 2012, le tocó presentar un premio junto a una artista clásica y él para mostrarle “las cosas populares” le pregunta: ¿Sabes cuáles la palabra más popular de nuestro país? Él de forma retórica le responde: “La Palabra Vaina”, entonces él le da el ejemplo con un “monólogo” del porqué, a saber: “Oyeee, el de la vaina verde, hazme el favor pásame la vaina, que está al lado de la vainita pequeña, que está al lado de la vaina del carro, pásame esa vaina ven, ten “cuidao” si tú me deja caer esa vaina, que tenemos una vaina ahora mismo, pásame mi vaina “paca”, ven para ponerlo al lado de esta vaina, porque fíjate bien, más tarde le voy a poner una vaina arriba a estas dos (2) vainas, porque le estoy organizando una vaina, al dueño de esta vaina porque yo quiero que mi vaina me quede bien vaina, porque yo se como es la vaina. Horita me salen con una vaina rara y yo soy un hombre que no le aguanto vaina a nadie, porque si me dice una vainita así, le contesto tres (3) vaina así, entonces dejemos esa vaina así para que no se arme una vaina. Dice la joven que lo acompañaba para entregar el premio “Casandra”(hoy soberano), “definitivamente lo único que puedo decir es: “Los nominados son”…. Entonces le dice Boruga, con el “repentismo” que le caracteriza: “Ella no entendió la vaina”… el Teatro Nacional se quería “caer de la risa” por el “humor autóctono” de este espectacular humorista dominicano.

Con su personaje el “Elvin Vinicio Raposo” nos ha resaltado muchas de las particularidades de nuestro país y de las personas que viven en nuestros barrios, para dicho personaje, “lo más extraordinario es ir a “Nueva Yol”, cuando alguien le dice que hay mejores y más lejos lugares, el personaje se pone “reacio” y dice: ” Que Nueva Yol (jejeje), Nueva yol, nada es más grande ni está más lejos que Nueva Yol”, queriendo resaltar su admiración y deseo de estar en dicho lugar (New York) como todo buen dominicano.

Lo caracteriza ser un hombre de estatura alta, “ojos brotados”(ojos grandes), de contextura ancha, extremidades largas, de lo que saca provecho en cada una de sus “faenas humorísticas”, los que hemos tenido el privilegio de verlo actuar, sabemos que usa el “lenguaje corporal” como un “arma poderosa” para cada una de sus presentaciones, él “habla” con todas las partes de su cuerpo, lo que él reconoce que es: como todo buen dominicano.

En los últimos años, da testimonio de la transformación que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha hecho en su vida y trata de darle gloria a Dios en todos los escenarios que se presenta y a travé de sus relaciones interpersonales.

Es un hombre de familia, tiene cinco (5) hijos: Karla, Gitten, Felipe Arturo, Katie y Gabriel, en la actualidad está casado con Maggie Morales con la que reside en los Estados Unidos de América pero se mantiene trabajando todo el año en nuestro país y en dicho país en los Estados donde residen más latinos, en especial dominicanos (Massachusetts Boston, Orlando y New York).

Don Felipe, ¡Gracias por tanto! ¡Seguimos adelante!