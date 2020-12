Perfiles el Ser Humano: Doña Zaida Ginebra Vda. Lovatón

Naces 27 de enero del año 1904, casada con Máximo Lovatón Pitaluga, en Puerto Plata “Novia del Atlántico”, cuna también del autor de las “prosas liricas” llamada “Por Amor” el maestro Rafael Solano.

Fuiste Presidenta de la Comisión de Espectáculos Públicos (“Dama de Hierro”), durante ocho (8) años por deseo y para dar ejemplo al gobierno de turno”, tiempo suficiente para ser recordada como una exquisita dama, mujer que vivía y estaba dispuesta a morir por sus convicciones.

Tu rol en la “Comisión” motivó al “Caballo Mayor” Don Jhonny Ventura cantar un “merengue” que te inmortalizó de la manera siguiente: “Está navidad, yo quiero beber, y si es que “Zaida” se opone que le voy a hacer”.

La excelencia, el buen gusto, la profesionalidad y la honradez, virtudes estas que nunca pasan de moda, nos engalanan y que todavía hoy resuenan cuando se menciona tu nombre….

Las “buenas” o “malas” lenguas dicen que: “eras una mujer de armas a tomar y que te pesaban los ruedos de las faldas”. Les cuento: que en tu “programa de cocina”, lo que se “cocinaba” estaba muy lejos de ser sólo alimentos.

Se exponían críticas muy duras a los “funestos años” que hoy son mal llamados “los doce (12) años de Balaguer”, en la guerra de abril su casa fue “centro de operaciones”, en muchos momentos difíciles de la historia del movimiento de abril.

En los momentos actuales, donde no existe el “pudor público” me imagino a Doña Zaida, que en tiempos anteriores “quitaba los merengues de la radio”, por ser diseñados con “eufemismos literarios” o lo que conocemos como “doble sentido” en las letras de las canciones de las orquestas de la época como: al “Conjunto Quisqueya”, hoy día dicen sus integrantes con carcajadas que le “eliminaba de la radio todas sus canciones”, tales como: “Los limones, pónmelo ahí, que te lo voy a partir”, El “Nene se despertó”, “mira como se me pone la piel”, “el salón”, “Déjalo mamá”, esta última movió, hoy día a algunos de los vocalistas reconocer que Doña Zaida tenía razón….

Tengo el privilegio de conocer el seno de dicha familia, comenzando por su hija Doña Zaida Lovatón casada con el famoso Arq. Sanz , quien es una hija de Dios, de convicciones muy firmes y llena de amor para todos los que le rodean, ejemplo de fe, que de seguro aprendió de su primogénitora. Cada vez que conversamos, es un gozo hablar de la Biblia y comparar los personajes históricos bíblicos con los locales.

Su nieto Eduardo Sanz Lovatón (Yayo) quien en el momento actual, ha sido reconocido recientemente como el “Uno de los Funcionarios mejores valorados, junto a otros como: Ing. Carlos Bonilla, Lic.Sigmund Froid, Lic.Chu Vásquez, Ing.Cesar Cedeño y el Lic. José Ignacio Paliza” en los primeros 100 “del gobierno del cambio”, su esposa Terisha, esta última quien hace 11 años me montó “el evento mas importante de mi vida de forma desprendida, sin cobrar un peso” y con sus bisnietos también, Dios me dio el privilegio por varios años de guiarlos y liderarlos junto a los jóvenes de la iglesia como Director en la IBI, estructura eclesiástica de mayor impacto en Latino América de sana doctrina” que tiene tres mil personas y la preside el científico, conferencista, predicador y pastor Dr. Miguel Núñez. Así es esta familia de doña Zaida, hombres y mujeres con excelencia, bondad, honestidad y que saben que están comprometidos en honrar la memoria de nuestra amada y a quien siempre recordaremos Zaida Lovatón.

Doña Zaida, ¡Gracias por Tanto! ¡Seguimos Adelante!

Por Enrique Amiama