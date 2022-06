Pérez y González ganan Torneo Fiebre de Vistas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La pareja compuesta por Rafael Pérez y Martin González se convirtió en la campeona overall de la primera edición del Torneo Fiebre de Vistas Scramble 2022 celebrado en el recién inaugurado campo de Vistas Golf and Country Club. Rafael y Martin se las arreglaron para hacerle 64 golpes gross al diseño de Greg Norman, mientras que el dúo Alexis Dumé – Andrés Choi se llevo el mejor score neto overall del evento.

El torneo, exclusivo para socios del club, tuvo una participación de 96 jugadores que compitieron en la modalidad Scramble en parejas con el 25% del hándicap de los jugadores. “Damos la más cordial bienvenida a nuestros socios, esperando que puedan disfrutar de su campo. Deseamos que tengan un día ameno y competitivo”, expresó Víctor Cuevas, Head Pro de Golf del club en la ceremonia de inauguración.

De su lado, Felix Olivo, organizador del torneo, mostró satisfacción por los resultados del evento. “Nos propusimos hacer un torneo que trace pautas dentro de la membresía del club y, a juzgar por los resultados, creo que lo logramos. Agradezco a los patrocinadores, así como a la gerencia del club por abrirnos las puertas y a los jugadores que confiaron en este primer esfuerzo”, expresó Olivo durante la premiación.

Además de los ganadores overall, los resultados del resto de las categorías fueron los siguientes: Cat. A: 1ero, Tavárez y Vincenzo Perusso (64), 2do, Ralph Perez y Manny Hidalgo (65), y 3ero, Jonathan Almánzar y Gerardo Genao (67). Cat. B: 1ero, Jose Nicasio y Jonathan Zapata (65)*, 2do, Oscar Pichardo y Domingo Pichardo (65)*, y 3ero, Amilcar Kalaf y Sergio Mármol (66)*. Cat. C: 1ero. Ricky Cabral y Tony Gonzalez (62)*, 2do, Adolfo Molina y Rafael Perez Barroso (62)*, y 3ero. Huascar Ramirez y Gabriel Fernandez (63)*. El drive mas largo fue ganado por Junior Tolentino, y el acercamiento a bandera por José Cruz. El torneo tenía en juego dos hoyos en uno: hoyo 11 (Ford Bronco) y hoyo 4 (Club Car Onward), pero nadie logró el ace. (*) Desempate de tarjeta

El cierre del evento fue celebrado en la casa club con música en vivo, rifas, brindis de los patrocinadores, y un gran ambiente festivo.

Sobre Vistas Golf and Country Club: El complejo se encuentra ubicado en la Avenida Circunvalación Norte a unos 25 minutos del centro del Gran Santo Domingo. Fue abierto en junio 2021 e inaugurado el mes pasado con la presencia del presidente de la República, Lic. Luis Abinader. Además del golf, el club consta de una elegante casa club, canchas de tenis, cancha de futbol, piscina infinita, parques de juego acuático y seco para niños, restaurant, parque temático, pro shop, y otras amenidades.

