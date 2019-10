Perdonemos las ofensas para que haya reconciliación y unidad

La Palabra de Dios enseña que todos los seres humanos ofendemos muchas veces y si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo (Santiago 3:2) Esto es así, porque al ofender se ultraja, se insulta, se maltrata, se injuria y se humilla a la otra persona. Son modalidades conductuales propias de la persona que no tiene el amor de Dios en su corazón y no ha experimentado el nuevo nacimiento de que habló Jesús a Nicodemo.

La persona que ofende, busca por lo general, su propio bienestar. Es impaciente, jactanciosa y arrogante. Su corazón está lleno de maldad, envidia e irritación. Carece de capacidad para soportar con decoro el mal que recibe. Por eso, recurre a las palabras ofensivas.

En cambio, la persona llena del amor de Dios es paciente, bondadosa, humilde, amable y desprendida. Se comporta decorosamente, pues, no busca lo suyo, ni se irrita ni toma en cuenta el mal que recibe. Todo lo contrario: se alegra de la justicia y es veraz. Además, está dispuesta a sufrir, creer, esperar y soportar todo. Es una persona dispuesta a imitar la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo (1Corintios 13:4-7)

Por otra parte, la persona carente del amor de Dios la impulsa el egoísmo, la envidia, la codicia, la jactancia, el envanecimiento, la injusticia y la intolerancia. Rechaza el perdón, la reconciliación y la unidad.

Tales personas debieran imitar la actitud que asumió José, el hijo de Jacob frente a sus hermanos, quienes lo aborrecieron, lo rechazaron y lo vendieron como esclavo en Egipto, debido a los celos que sentían contra él.

Sin embargo, este siervo de Dios aceptó su realidad y mientras trabajaba al servicio de Potifar, jefe de la guardia del Faraón, la esposa de este lo acusó falsamente, circunstancia que lo obligó a pasar dos años en una cárcel.

Sin embargo, durante ese tiempo José meditó profundamente sobre los hechos de su vida y fue fiel y honró a Dios, quien purificó su corazón y le dio madurez y sabiduría espiritual, competencias que facilitaron que Faraón delegara en él su poder y autoridad para dirigir, administrar y progresar en Egipto.

Y, precisamente, en medio de su estado de prosperidad, llegaron sus hermanos a Egipto a comprar comida, debido a la hambruna que había en toda la tierra. Al llegar, les asignaron intérpretes para que hablaran con el Ministro de economía, que era en ese momento, el segundo hombre en autoridad, después del Faraón.

Ese hombre resultó ser José, a quien Dios había bendecido grandemente. Cuando sus hermanos lo vieron, no pudieron reconocerlo, pero él los reconoció a ellos y de inmediato se les identificó y preguntó por su padre Jacob y su otro hermano, Benjamín.

Quería saber si estaban vivos y ellos les dijeron que sí. Entonces, José se apartó y fue a llorar a un lugar. Al regresar, los abrazó, los perdonó y los invitó a hospedarse en su casa, en obediencia a un pedimento de su padre (Génesis 50:17)

No obstante, José les recordó el mal que ellos les habían hecho y tuvieron miedo. Para calmarlos, les dijo que Dios había transformado su mal en bendición para ellos y su pueblo y les prometió sostenerlos junto a sus hijos. De esa manera, fueron consolados y aliviaron su corazón (Génesis 50: 20-21)

José los presentó el siguiente día al Faraón y consiguió autorización para abastecerlos de comida y darles tierra para que vivieran con su padre Jacob, sus descendientes y sus ganados. Les consiguió la tierra de Gosén.

De esa manera, remedió José las ofensas que les habían causado sus hermanos y logró la reconciliación y unificación de su familia. Su actitud de perdón estuvo acorde con la voluntad de Dios y nos sirve de enseñanza a cada uno de nosotros.

Por eso, el Salmo 32:1-2 llama bienaventurada a cualquier persona cuya transgresión haya sido perdonada y haya cubierto su pecado. Tampoco Dios la culpa de iniquidad, si no hay engaño en su espíritu.

Por tanto, pongamos freno a nuestra lengua, pues, aunque es un órgano pequeño, se jacta de grandes cosas. Es un fuego y un mundo de maldad, que contamina nuestro tejido social (Santiago3:5-6)

Dios nos llama a perdonar las ofensas de las demás personas para que haya reconciliación y unidad en todos los sectores de la sociedad dominicana. Es la única manera que tenemos para vivir en armonía en el hogar, en la escuela, en la iglesia y dentro de las demás instituciones públicas y privadas de nuestro amado país.

Por: Enrique Aquino Acosta

