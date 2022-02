Pérdidas por accidente en dealer equivalen a RD$4.5 millones; ¿Quién los pagará?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Las pérdidas económicas dejadas por el accidente ocurrido la madrugada de este domingo cuando la conductora de una jeepeta perdiera el control y afectara varios autos, en el dealer Guzmán Auto Import, en la 27 de Febrero del Distrito Nacional, ascienden entre 4.5 a 5 millones de pesos, según estimaciones hechas este lunes por el experto en seguro de vehículos, Félix Correa.

En el accidente resultaron involucrados al menos cuatro vehículos, entre ellos un Mercedes Benz y un Porshe y, según explicó Correa, en este caso lo primero que procede es activar la cobertura de la responsabilidad civil del auto que afectó.

Sin embargo, Correa explicó, que en el país no existe la costumbre de que los conductores aumenten esa cobertura para que pueda cubrir una responsabilidad civil que oscile entre los 3 y 5 millones de pesos, por lo que es posible que el seguro de la conductora no cubra los daños ocasionados.

“La mayoría lo que tienen es un seguro full o un seguro de ley y tal vez la cobertura máxima que tengan sea de 500 mil a un millón de pesos”, sostiene Correa.

Dijo que esas coberturas, para ser indemnizadas al 100%, se requiere de una ordenanza judicial, de una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada.

En ese sentido, el experto manifestó que el propietario del establecimiento también tiene la opción de invocar su póliza de incendio, la cual tiene una cobertura por daños por naves aéreas o vehículos terrestres.

“Si el dealer tiene esa póliza y tiene cobertura suficiente, pues entonces pudiera recurrir a ella y esta le puede cubrir la mayoría de los gastos de los daños”, manifestó.

No obstante, puntualizó, la mayoría de esos tipos de negocios (dealers), como tienen un inventario que fluctúa mucho, “que siempre están infra asegurados, si tienen cien carros no los van a asegurar todos, quizás 30 o 50. No digo que sea el caso, pero puede ser que haya un infraseguro allí, que ese dealer esté asegurado por debajo del monto x, y entonces equivale a que la compañía aseguradora no le pague la totalidad de los daños, sino que pague de acuerdo a lo que está asegurado”.

En caso de que estos procedimientos no cubran por completo los daños causados, la responsable del hecho tendría que pagarlo a modo personal, expresó Correa.

El accidente se produjo la mañana de este domingo cuando la conductora, que se desconoce su identidad, se trasladaba en dirección Este-Oeste por dicha avenida y tras perder el control impactó con la verja del dealer, terminando encima de los vehículos.

