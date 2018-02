Percival Peña afirma “ramfismanía” está contagiando a todo el país

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El exgeneral Rafael Percival Peña afirmó que la aspiración presidencial de Luis Ramfis Domínguez Trujillo ha producido lo que llamó una ramfismanía, que está contagiando todo el país.

Dijo que esa esa candidatura, dará “mucha agua de beber” al PLD y a los demás partidos políticos en la República Dominicana.

En una extensa entrevista con este reportero, dijo que la figura y las propuestas electorales de Domínguez Trujillo, están calando hondo en todos los estratos sociales.

“A mí no me cabe la menor duda, de que hay un escenario nuevo y va a haber un cambio en la nación”, dijo el ex general.

Y agregó que “faltan tres años para elecciones, pero ya se está viendo el rumbo que tomaría la República Dominicana con el éxito de la candidatura de Luis Ramfis”.

Respecto a supuestas trabas constitucionales a las aspiraciones del nieto del dictador, Percival Peña respondió que “no hay ninguna”.

Dijo que hay la Constitución no contempla impedimentos a la doble nacionalidad de Ramfis.

“Si la Constitución permite la doble nacionalidad, él no tiene que despojarse de ninguna. Su nacionalidad americana nació con él y la dominicana también, desde que el feto fue viable en el seno de su madre”, explicó.

“Es dominicano y nadie se lo puede quitar, también es americano igual que yo, por jus sanguinis”, agregó el ex general.

“Si su nacionalidad americana fuera adoptada, es decir que se haya naturalizado, entonces la Constitución le exige renunciar a ella, pero hay una confusión, porque el artículo 20 lo dice claro: si se adopta se debe renunciar, pero él nació con ella, es inalienable y nadie lo puede despojar de ella”, sostuvo Percival Peña.

“Absolutamente nadie se la puede quitar”, recalcó el ex militar, recordando que es abogado.

“Cuando el pleno de la estructura política y social de la nación, se siente amenazada como está, tiene miedo y hay un pánico generalizado con esta candidatura y su lanzamiento y ya un partido legalizado lo quiere llevar como candidato, entonces, lo que hay es una disentería en el Gobierno y otros sectores”, añadió.

Refiriéndose a la residencia de 10 años en el país de Ramfis, dijo que el aspirante nació en 1970, sacó pasaporte en 1975, lo que quiere decir que obtuvo el documento a los 5 años de edad.

“Desde que sacó su pasaporte, estableció residencia en El Vergel (Santo Domingo) y del 75 al 2018, son 42 años. Tiene entrada y salida con una dirección permanente allá, es la realidad, tiene 42 años, no diez”, expresó Percival Peña.

“Para los políticos de turno que van a tener que apuntar para otro lado, porque la nacionalidad de Ramfis, es inalienable, porque adoptar una nacionalidad es completamente diferente al jus sanguninis y el jus solis”, dijo.

Retomando sus críticas contra el Gobierno y el PLD, Percival Peña, rechazó el que la Marcha Verde se esté dedicando a atacar al nieto de Trujillo, en vez de mantenerse cuestionando las cosas negativas de la administración de Danilo Medina y los peledeístas.

“Los anti trujillistas tienen un discurso que ya está desfasado y la Marcha Verde está perdiendo la esencia que le dio origen, al desviar sus temas”, añadió.

“Tienen que buscar otros argumentos para tratar de descalificarlo. La situación nacional es triste y desolada en estos momentos”, dijo.

“La economía es desastrosa, Danilo ha podido mantener un estado en equilibrio colocando los bonos soberanos, pero hoy en día, y tengo la cifra, el país acumula $48.000 millones de dólares en deudas, lo han endeudado de una forma desastrosa y ya no hay recursos para mantener el equilibrio de poder en el país”, manifestó.

Dijo que lamentablemente, ese equilibrio de poder, lo ha mantenido el PLD endeudando al país.

“Estamos al borde de un default y por eso es que el Gobierno está dando las concesiones de las minas de oro del país, como el reciente caso de la corporación “Gold Quest”, que explotará el metal precioso en San Juan de la Maguana y dijo que el país no verá una sola onza.

“La onza de oro cuesta $1,852 dólares y ni siquiera los españoles y Trujillo, explotaron nuestras minas como lo ha hecho este gobierno que ha entregado un 97 % al capital extranjero y dejando el 3 % en el país”, dijo.

Descartó la posibilidad de que Danilo siga o que Leonel retome el poder en 2020.

“Estamos esperanzados en que ojalá Danilo se reelija otra vez, porque legalmente, voto a voto, no nos va a ganar a nosotros, aunque ellos van a utilizar todos los recursos necesarios, diatribas y represión contra los empresarios a través de Impuestos Internos, porque eso es lo que están utilizando”, añadió.

“Pedro sea Leonel o Danilo, nosotros vamos en coche”, dijo.

Percival Peña se encuentra en Nueva York en el inicio de una gira de coordinación y promoción de la candidatura de Domínguez Trujillo, que incluye un ciclo de charlas en varios estados.

