Peralta vaticina durante campaña el tema migratorio sería presentado como “algo nuevo” contra el PRM

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente político por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Antoliano Peralta, dijo que el tema migración haitiana será presentado en la campaña electoral por la oposición en contra del Gobierno, como si fuera algo nuevo y nunca hubiese pasado en la República Dominicana.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo afirmó, que los promotores de dicha idea quieren llevar a la conciencia de los dominicanos de que la frontera dominicana estaba sellada hasta agosto del 2020, que en el territorio dominicano “no había haitianos, que no pasaban haitianos y que era difícil ver a un haitiano”.

Asimismo externó que esos organizadores buscan que el pueblo dominicano crea que Luis Abinader, “el presidente que está construyendo el muro”, abrió la frontera para que todos los haitianos entraran.

Argumentó que “parece que esa idea prevalecerá”.

Sus declaraciones fueron emitidas en El Nuevo Diario Podcast, en una entrevista encabezada por el director general de este periódico, Persio Maldonado, además de los también periodistas Enrique (Tuto) Mota, Luis Brito y Joel Sardá.

Las cualidades de Abinader

Asimismo, el funcionario enumeró las cualidades que tiene el mandatario para repostularse, destacando que el ejecutivo tiene 50 y tantos años, es una persona que no está desacreditada y las encuestas que “presumen ser independientes” le arrojan un 52 % de intención de votos y las del opositor lo coloca con un 40 %.

“Sobre esa base yo dije, si el presidente tiene todas esas características y la Constitución no le impide su esporulación, sería antihistórico que un presidente en esas condiciones no se repostule, sobre todo cuando no se ha visto que el mismo haya impulsado o no un sucesor”, comentó Peralta.

El dirigente político manifestó que un candidato sabrá si tiene resultado, sólo si “se la juega” y que por primera vez un presidente del litoral PRD-PRM tiene el partido totalmente unido.

Testificó que todos los precandidatos a la Presidencia, en sentido general, están ejerciendo un derecho que les permite la ley y el estatuto de la política.

Sobre Guido y Alburquerque

Respecto a los precandidatos Guido Gómez y Ramón Alburquerque, explicó que piensa que son políticos de carrera, y como el objetivo de un político es alcanzar el poder, le parece que están haciendo lo que les corresponde hacer al político.

Alianza opositora

Sobre la Alianza Rescate RD apuntó que personalmente no le parece que hay motivo de preocupación, tras considerar que no es vocero de su partido, ni ideólogo político, pero como ciudadano y miembro de un partido tiene capacidad de observar y opinar, a título personal.

Especificó que en ese pacto de la oposición, las caras visibles son las del senador Félix Bautista y de Miguel Vargas Maldonado, sin embargo, no se ha visto el protagonismo de los líderes de los partidos.

Peralta aseveró que cree que el trabajo de la oposición es enfrentar al Gobierno y “ellos lo están haciendo”.

Indicó que lo único que le parece extraño de la coalición opositora es que en alianzas anteriores, los partidos se unen sobre la base de una serie de propuestas y en esta no se hizo.

Exteriorizó que lo que conviene al país es que el bloque encabezado por el PRM y el bloque opositor, tengan propuestas para que los electores sepan sobre qué base va a escoger “uno u otro”.

“Porque no podemos olvidar que quienes eligen a los presidentes no son los militantes políticos, son la gente, los que no están en las caravanas”, expuso.

Refirió que la alianza opositora no tiene ninguna propuesta y el pueblo dominicano debe preguntarse qué estos plantean.

Detalló que los números de la oposición, si se sumaran aritméticamente, no superarían el 50 por ciento en estos momentos, no obstante, enfatizó que las elecciones no son hoy y si estos presentaran una plataforma que resulte atractiva para el electorado, puede que todo cambie.

“Vi que el vocero, el ingeniero Vargas Maldonado, dijo que esa alianza se hacía sobre la base de los más nobles principios y propósitos de la República Dominicana…yo espero que la gente crea eso”, enunció.

Economía y pandemia

En cuanto a la economía del país dominicano, planteó que si Luis Abinader no logra sortear la economía, entonces la República Dominicana tiene poca esperanza de buscar una opción, ya que el mandatario es de profesión economista y de oficio empresario.

Sostuvo que cuando el mundo estaba encerrado, el sentido común le decía que se iban a pagar caro esas medidas, pero que finalmente las consecuencias han sido menores.

Respecto al precio de los combustibles, reseñó que es preocupación de la actual administración pública, empero no es una variable que esta maneje, donde sólo ha mejorado subsidiándolo y el Gobierno tendrá que seguir con dicha disposición.