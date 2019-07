Peralta revela encuesta donde solo 36% aprueba protestas contra reforma a Constitución

View this post on Instagram

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo este jueves que solo asistieron de 3 mil a 4 mil personas a la concentración pacífica encabezada por presidente del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea), Leonel Fernández (@leonelfernandez), frente al Congreso Nacional el día de ayer. #elnuevodiariord