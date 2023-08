Peralta: Abinader ha hecho un buen Gobierno en un tiempo malo; y falta demostrarle más al país 

*Consultor jurídico del Poder Ejecutivo dice el presidente merece oportunidad de terminar su obra con 4 años más

*Responde acusación de “popis” en el Gobierno y menciona a su funcionario favorito

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A juicio del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el presidente Luis Abinader ha hecho “un buen Gobierno en un tiempo malo” y asimismo consideró que al mandatario todavía le falta poder demostrarle al país lo que quiere hacer a favor del pueblo dominicano.

En ese orden, Antoliano Peralta Romero dijo que el jefe de Estado merece que el electorado le dé la oportunidad de terminar su obra, tomando en cuenta que esta administración tiene una serie de importantes proyectos iniciados que deben ser concluidos.

“Este ha sido un Gobierno entorpecido, que yo creo que un presidente de ese perfil que yo he descrito, merece que se le dé la oportunidad de terminar su obra, que tiene una serie de cosas iniciadas…”, sostuvo el funcionario.

Conversando con Persio Maldonado Sánchez, Enrique -Tuto- Mota, Joel Sardá y quien suscribe, en el Podcast El Nuevo Diario, Peralta Romero persistió en señalar que el presidente Abinader no ha tenido tiempo de “presentarle al país lo que él quiere hacer”.

¿Cómo describe al presidente Abinader?

“Una persona que ha demostrado tener una capacidad de trabajo inusitada, que ha sorprendido hasta a sus cercanos y que demostradamente nadie, ni siquiera sus más acerbos enemigos, han dicho que Luis Abinader es capaz de robarse un peso del Estado, de hacer negocios con el Gobierno”. Así describe Antoliano Peralta al gobernante.

Apuntó que nadie sospecha que Abinader es un presidente vago, que descuide los propósitos y las responsabilidades que tiene en el Gobierno.

Y añadió: “Todo el mundo entiende que es una persona de excelentes y buenas intenciones, que como todos los seres humanos puede equivocarse y tiene la virtud de que cuando se equivoca, rectifica y lo acepta con humildad”.

De izquierda a derecha Joel Sardá, Enrique (Tuto) Mota, Antoliano Peralta Romero, Persio Maldonado Sánchez y Luis Brito, luego de terminada la entrevista.

¿Luis salva al presidente?

A una pregunta del director de El Nuevo Diario, Persio Maldonado Sánchez, en el contexto de la valoración del mandatario, de si Luis Abinader “salva” al presidente, infiriendo que su popularidad está por encima del Gobierno y del PRM, Antoliano sorprendido y entre risas respondió: “Esa es nueva…me parece muy inteligente”.

Más adelante anotó: “Hay quienes dicen que Luis (Abinader) es más popular que su partido y eso es medible”.

¿Hay popis en el Gobierno?

Cuando Tuto Mota le cuestionó sobre las acusaciones de que este es un Gobierno en el que predominan los “popis” (en la definición popular, personas de cierto nivel social y de color blanco), el consultor jurídico del Poder Ejecutivo rechazó el argumento y citó nombres de varios funcionarios, incluyéndose, que no encajan en dicho perfil o calificativo.

Comentó por ejemplo, que Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas (y quien es de tez oscura), siempre reacciona con risas y carcajadas cuando escucha decir que este es un Gobierno de “blanquitos”.

Su funcionario (a) favorito

La valoración de Antoliano Peralta por la labor que realiza la vicepresidente de la República Raquel Peña, son muy elevadas, al grado de considerarla como su favorita en el tren gubernamental.

“Uno de mis funcionarios (as) favoritas es la vicepresidente de la República. No la conocía, pero he dicho que el presidente (Abinader) hizo una escogencia magnífica de esa señora en todos los sentidos”, precisó.

Dijo que si él fuera el candidato presidencial del PRM, también volvería a escoger a Raquel Peña como su compañera en la boleta electoral.

FOTOS: FÉLIX LARA