Pepe Abreu sugiere a Colegio Médico deponer actitud y adoptar otro método de lucha contra ARS

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael-Pepe-Abreu, sugirió al Colegio Médico Dominicano (CMD) y a las Sociedades Médicas Especializadas, deponer de sus actitudes y emplear otro método de lucha a través de la mesa del diálogo, a fin de buscar mejoras para el Sistema de Seguridad Social.

Así mismo, recomendó adoptar otra actitud en sus reclamos contra las Aseguradoras de Riesgos de Salud (ARS) y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), por entender que negarle la cobertura de un seguro de salud a un paciente como método de lucha, más que beneficiar, perjudica fundamentalmente a los trabajadores.

Puso como ejemplo “Luego que los galenos decidieron desafiliarse masivamente de algunas Aseguradoras de Riesgos de Salud, muchos trabajadores que tenían procedimientos y tratamientos en curso tuvieron que ser interrumpidos, ante el desentendimiento del mucho médico” señaló Abreu.

Precisó, que aunque las ARS reembolsan posteriormente la diferencia extrq que pagan los pacientes, estos no tienen la forma de conseguir ese dinero en lo inmediato, ya que no están dadas las condiciones para esos fines, debido a que el trabajador no tiene dónde apelar”.

Pepe Abreu, reiteró al CMD acudir a la mesa del diálogo del Consejo Nacional de la Seguridad Social, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), que se lleva a cabo en el seno del Consejo Económico y Social (CES), así como de la comisión bicameral que estudia en el Congreso la reforma al Sistema de la Seguridad Social.

Así mismo, dijo que el sector sindical ha estado en disposición de luchar contra las ARS y las AFP, pero que ha entendido “armonizar un plan de lucha sin mayores contratiempos para los trabajadores” concluyó Pepe Abreu.

Relacionado