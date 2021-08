Pepe Abreu considera correcta sanción impuesta al diputado Pedro Botello

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, consideró este miércoles correcta la sanción impuesta al diputado por La Romana, Pedro Botello, al ser encontrado culpable de las agresiones al Congreso Nacional, durante una manifestación en reclamo de que se entregue el 30 por ciento de los fondos de pensiones.

El gremialista, también catalogó de irresponsable una provocación la convocatoria a protestas hecha por el diputado Botello, para el próximo 16 de agosto frente al Congreso día que se juramentan los bufetes directivos de las Cámaras Legislativas y el presidente de la República habla ante la Asamblea Nacional.

Pepe Abreu consideró que el informe presentado por la Comisión de Disciplina de la Cámara de Diputados, que señala como culpable a congresista, era de esperarse en respuesta a la acción de violencia promovida en los alrededores del Palacio del Congreso, y que degeneró en agresiones a la edificación y destrucción de cristales de vehículos de legisladores.

“Ese tipo de acción evidencia una acción irresponsable y una provocación pudo poner en peligro la vida de algún legislador o empleado del Congreso “, enfatizó el presidente de la CNUS.

Con igual calificativo definió el sindicalista Pepe Abreu, a la convocatoria a protesta este 16 de agosto frente al Congreso Nacional, día en que se conmemora la proclamación de Restauración de la República y en la ocasión la Asamblea Nacional realiza varios actos solemnes.

“Es una provocación, es una manera de provocar, porque un día como ese, independientemente que el presidente de la República asista o no al a la sede legislativa a rendir memoria de su primer año de gestión, no se justica se convoque a protesta un día como ese “, agregó el dirigente sindical.

No obstante, confió en que el diputado Botello encuentre quien les digan que independientemente de la justeza o no de su reclamo, no es el momento y el lugar adecuado para protestar, tomando en cuenta lo que significa los actos solemnes pautados para el 16 de agosto en el Palacio del Congreso Nacional.

El líder sindical, consideró, no obstante, que en caso de que el congresista mantenga la convocatoria a esa protesta, debe garantizar que se realice de manera pacífica y ordenada, para no dar motivo al Gobierno a tener adoptar acciones para garantizar el orden público.

Pese a las sanciones recomendadas al Pleno de la Cámara de Diputados, por la Comisión de Disciplina del Hemiciclo, el congresista Botello, advirtió que mantiene la convocatoria a dicha manifestación.

El reclamo de la entrega anticipada del 30% de los fondos de pensiones ahorrados por los afiliados a las AFPs, ha sido rechazado por representantes del empresariado, el sector sindical, economistas, congresistas y dirigentes de Federaciones y Asociaciones Comerciantes, quienes coinciden en que sería perjudicial para la economía y de la clase trabajadora.

Destacan, además, que de conformidad a lo contemplado en la Ley de la Seguridad Social, esos ahorros están reservados para la pensión del trabajador a la hora de terminar su vida laboral.

El proyecto de ley mediante el cual el diputado Botello procura la revolución de parte de esos recursos, es conocido por una comisión bicameral, cuyo informe está pendiente su presentación. También se está consensuando el proyecto de modificación integral a la Ley 87-01 de la Seguridad Social, iniciativa que es respaldada por el empresariado, el sector sindical y el Gobierno.

