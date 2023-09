Penalista argentino dicta conferencia en la UASD sobre el Colonialismo y Derechos Humanos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El destacado penalista argentino y experto en derecho y política, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, dictó una conferencia en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), auspiciada por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (FCJP).

El decano de la facultad, maestro Pereyra Espaillat, señaló que para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas constituye un gran honor la presencia del distinguido doctrinario Zaffaroni, con su conferencia, que es justamente el título de su última obra.

Dijo que «el expositor argentino nos ha privilegiado con su colaboración y su presencia a través del Instituto de Criminología de la facultad, haciendo grandes aportes en los aspectos de criminología y derechos humanos».

Anunció también el lanzamiento de la revista “Derecho y Política “, la cual ha servido durante mucho tiempo como espacio de conocimiento y de debate intelectual, libre y abierto, donde emergen todas las corrientes del pensamiento en el ámbito de las ciencias jurídicas y políticas, acorde con la filosofía y principios de nuestra Academia, en lo referente a la apertura, pluralidad y participación.

La conferencia

El expositor Zaffaroni, en su conferencia valoró la defensa realizada por el sacerdote Fray Bartolomé de Las Casas, a favor de los derechos de los aborígenes por abusos de los europeos colonizadores en La Española.

Hizo una cronología en lo que llamó “la protección jurídica mundial”, pasando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 hasta la Guerra Fría, entre los polos de Estados Unidos y Rusia.

El expositor

Zaffaroni es una figura destacada en el ámbito de Derecho y Política, conocido por su profundo conocimiento y su compromiso con la justicia social; sus reflexiones y contribuciones a la Teoría del Delito, Criminología y derechos humanos, han tenido un impacto significativo en América Latina y el mundo.

Ha editado los siguientes trabajos: La justicia como garante de los derechos humanos: la independencia del juez; The Criminalization of Democratic Politics in the Global South, el Derecho de Buenos Aires y el Derecho Penal en el exilio, entre otros.

En la actividad estuvieron presentes además, el vicesecretario general de la UASD, maestro José Ramón Casado y la encargada de Publicación de la FCJP, maestra Ana Cecilia Morán Solano.

Visita al rector

Previo a la conferencia dictada en el Aula Magna, el argentino Zaffaroni giró una visita al rector, maestro Beltrán Crisóstomo, quienes sostuvieron un intercambio de impresiones sobre temas jurídicos, electorales y modelos de gestión de instituciones judiciales de Argentina, República Dominicana y Estados Unidos, entre otros aspectos.

El principal ejecutivo de la UASD, estuvo acompañado de un grupo de funcionarios de esa casa de altos estudios.