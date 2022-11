VIDEO: Peña hizo historia con su jonrón como campocorto novato en la Serie Mundial

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA – Cuando Jeremy Peña le conectó jonrón a una curva de Noah Syndergaard el jueves en la cuarta entrada del Juego 5 de la Serie Mundial entre los Astros y los Filis, se convirtió en el primer torpedero novato en dar cuadrangular en la historia del Clásico de Otoño.

Además, el campocorto dominicano lleva nueve extrabases en estos playoffs/Serie Mundial, la tercera mayor cantidad en la historia de una postemporada para un novato. El récord es de 14 del cubano Randy Arozarena de los Rays en 20 partidos en el 2020, seguido por los 10 del también cubano y compañero de equipo de Peña en Houston, Yuli Gurriel, en 18 choques del 2017.

Houston back in front!

The rookie Jeremy Peña with a solo shot to make 2-1! pic.twitter.com/CAbUS44afb

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) November 4, 2022