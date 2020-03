Peña Guaba: si no se aplazan elecciones habrá reforma constitucional y extensión periodo legislativo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Lo correcto es posponer las elecciones de mayo, y celebrarlas en julio”, planteó este lunes el secretario general del Foro Permanente de Partidos Políticos (FOPPPREDOM), José Francisco Peña Guaba, quien advierte que en el caso de que no se pospongan ni haya elecciones en el indicado mes, estaríamos expuestos a una iniciativa de reforma constitucional y extensión del periodo legislativo.

“Tanto el FOPPPREDOM, como el prestigioso periodista Juan Bolívar Díaz, han indicado que lo correcto es posponerlas y en conjunto todos aunar esfuerzos, JCE, partidos políticos y Gobierno que nos permita llegar a un acuerdo y tratar de realizarlas en el mes de julio del presente año”, expresó Peña Guaba.

Dijo estar consciente de que para lograr la posposición de las elecciones tendrían que ponerse de acuerdo los actores principales involucrados en este proceso, “tomando una decisión oportuna que construya, dentro de las adversidades, la posibilidad de realizarlas en el mes de julio, prevaleciendo el cuidado debido de nuestra población”.

“En el caso de que en nuestro querido país, no haya elecciones en el mes de julio, tiempo prudente y en condiciones sanitarias de bajo riesgo de contagios, estaríamos expuestos a una iniciativa de propuesta para una reforma constitucional, por parte de algunos legisladores, con la finalidad de extender el período de las autoridades actuales y de los legisladores hasta una nueva fecha en que se celebrarían las elecciones”, dijo.

Esta situación, explicó Peña guaba, provocaría “llevar alguna acción ante el Tribunal Constitucional para evitar la ejecución de las mismas, se encontrarán con la realidad de que en dicho tribunal, por su composición, no existirá consenso ni se tomará decisión alguna mediante sentencia, lo que hará valedero el artículo transitorio que se le haría a la Constitución”.

El también presidente del Bloque Institucional Social Demócrata, BIS, dijo es necesario que todos entiendan la necesidad de posponer las elecciones de mayo y crear una comisión de seguimiento que permita hacerlas realidad en julio, evitando con ello que lleguemos a agosto sin una solución planteada bajo consenso.

Advierte que si una de las partes de la oposición, por inobservancia, que pareciese no entender las caóticas circunstancias en la que está el país, no se unifican en interés de hacer prevalecer los valores democráticos en tiempos de esta pandemia, “veremos que en pocos días las fuerzas de los acontecimientos nos desbordarán y no será la oposición la que impondrá la agenda de solución a esta situación de orden institucional”.

El destino de los comicios no es local

El secretario general del Foppredom, advierte que el proceso electoral “ no es un asunto doméstico”, recordando que en nota diplomática, el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica notificó al gobierno dominicano de que no se podrán realizar elecciones dentro de su territorio mediante el sistema de votaciones presenciales.

Con esta medida, agrego, se verían afectados los más de 338 mil ciudadanos dominicanos empadronados y no podrían ejercer el derecho al voto, por lo menos de manera presencial.

De igual manera la prestigiosa Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) ha informado que se han pospuesto al día 26 de marzo un total de 35 elecciones en igual cantidad de Países o demarcaciones, algunas por meses, otras hasta indefinidamente, todas en el interés de proteger a sus ciudadanos evitando que las mismas sean un vector amplificador de la propagación del coronavirus en sus poblaciones.

Anuncios

Relacionado