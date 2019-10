Peña Guaba niega partidos pidieran a Leonel abandone PLD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –El dirigente político José Francisco Peña Guaba, aclaró que ninguno de los partidos que apoya a Leonel Fernández le ha presionado para que abandone al Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El secretario general del Foro de Presidentes de Partidos Políticos, Foppredom, señaló que “nosotros no le hemos hablado, nunca hemos tratado el tema, negamos rotundamente haberle tratado ese tema sobre la posible salida del PLD”.

“Una decisión de ese tipo es exclusiva del doctor Fernández y su equipo , no de partidos aliados. Ningún miembro de partido aliado se va atrever hacerle esa propuesta a un hombre que ha sido miembro del PLD por 43 años, esa es una decisión muy personal y particular”, dijo Guaba.

“Ahora bien, su decisión si gozará del apoyo y respaldo de los partidos que Si lo han apoyado hasta ahora”, indicó.

Aclara el secretario de Foppredom, que aunque “no tiene vela en ese entierro, estamos claros de nuestra posición de apoyo al doctor Leonel Fernández y si su decisión fuese esa, no negaremos a la población nuestra posición”.

Reiteró que la Gran Alianza Ganadora si apoya Leonel, alegando que muchos sectores han querido decir que el ex mandatario no tiene posibilidades de ser candidato , “y eso no es cierto “.

Peña Guaba afirma además que en la sentencia del TSE 052-2019TSE en el numeral 8.8 deja claro la condición de precandidato y destaca que por ello el exmandatario no tiene impedimento alguno a ser candidato por otro partido, ya que el inciso 4 del artículo 49 de la Ley 33-18 y los artículos 134 y 135 de la Ley 15-19 solo se lo impiden a quien ha sido candidato no precandidato.

Explicó que los derechos de ser elegidos son constitucionales y solo se pueden eliminar por cuatro razones/ de residencias,. tres casos que le pueden pasar a Leonel Fernández, según analizó José Francisco Peña Guaba: caso Figueres 1978; Caldera y Copey: y el caso de Martinely y Varela: eso no es así , ni será así, vaticinó Guaba. Leonel si tiene posibilidades.

“Eso no es así, reiterando que lo que tenían que pensar los amigos antes de vencer a un líder de la categoría de Leonel Fernández era pensar en las consecuencias de eso”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que “cada vez que en República Dominicana se ha querido vencer a un líder se han perdido las elecciones como en el 1986 Jacobo-Peña- Guzman, impidiendo que Peña Gómez fuera candidato; hay muestra de más de lo que puede suceder en el proceso electoral de Mayo 2020.

“Tiene que haber juicio político y juicio personal de parte de los miembros del PLD que debieron auspiciar en el mismo momento en que el Comité Político dejó de ser un organismo interno al servicio del partido , y se puso al lado de un sector, perdió la capacidad de unificación de ese partido, que debieron llamar a un gran encuentro de unidad a Danilo y Leonel, en vez de estar insultando a un hombre que fue tres veces presidente y le permitió a Danilo Medina ser dos veces candidato”, dijo.

