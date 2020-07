VÍDEO: Peloteros de Yanquis y Nacionales se arrodillan, antes de juego inaugural

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Los Nacionales de Washington y los Yanquis de Nueva York se arrodillaron al mismo tiempo, antes de enfrentarse el jueves en el juego inaugural de la campaña.

La ceremonia previa al encuentro incluyó referencias al movimiento “Black Lives Matter”, a la pandemia de coronavirus —el doctor Anthony Fauci hizo el primer lanzamiento— y al título de la Serie Mundial conseguido por los Nacionales en 2019.

Según una nota de la agencia de prensa AP, los peloteros de ambos clubes vistieron camisetas que decían “Black Lives Matter” durante la práctica de bateo. Las siglas de ese movimiento (BLM), que coinciden con las de las Grandes Ligas pero invertidas (MLB), fueron estarcidas en la parte posterior del montículo.

Today, and every day, we come together as brothers. As equals, all with the same goal – to level the playing field. To change the injustices. Equality is not just a word. It’s our right!

Today we stand as men from 25 nations on 6 continents.

Today, we are one. pic.twitter.com/vKUGdRfwgQ

— MLB (@MLB) July 23, 2020