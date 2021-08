Peloteros de RD entre mejor jugador por edad, de 20 a 41 años en Grandes Ligas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Aquí tienen un dato curioso: El jugador más joven de Grandes Ligas (el dominicano Wander Franco de los Rays) nació el 1ro de marzo del 2000, un mes antes de que el jugador activo de más edad (su compatriota Albert Pujols) debutara en las Mayores. Así de larga puede ser una carrera en el béisbol profesional: Puedes terminar enfrentándote a alguien nacido justo antes de que empezaras a jugar.

Hoy, en honor a este dato, le damos a un vistazo al mejor jugador de Grandes Ligas de cada edad. Para simplificar las cosas, nos guiamos por las edades que tenían los jugadores el 30 de junio de este año, y no su edad en este preciso momento.

Tomamos en cuenta los éxitos de esta temporada, por supuesto, pero la idea fue elegir al mejor jugador en general. Lo que ha hecho un jugador en su carrera, especialmente en los últimos años, también es un factor.

20: Wander Franco, SS, Rays

Es cierto que el prospecto número 1 de MLB Pipeline no ha arrasado desde que fue convocado, pero obviamente tiene potencial de superestrella. Quizás lo veamos desatarse este mismo octubre.

21: Ryan Weathers, LZ, Padres

Jarred Kelenic también fue considerado para este puesto, pero debido a que apenas batea por encima de .100, quedó detrás de Weathers, quien ya es un jugador titular en un equipo con aspiraciones de playoffs, apenas tres años después de haber sido en el draft amateur de la escuela secundaria. Otros considerados: Jarred Kelenic, OF, Marineros.

22: Vladimir Guerrero Jr., 1B, Azulejos

Sigue siendo asombroso que sea tan joven – parece que llevamos hablando de él hace siglos. Esto es lo que estábamos esperando: El dominicano es el mejor bateador en Grandes Ligas ahora mismo. Y si tenías dudas de que el béisbol está en buenas manos: los quisqueyanos Fernando Tatis Jr. y Juan Soto también 22 años de edad aun y también podrían ocupar este puesto. Otros considerados: Fernando Tatis Jr., SS, Padres; Juan Soto, OF, Nacionales.

23: Ronald Acuña Jr., OF, Bravos

Aun estando fuera por el resto del año, el venezolano es nuestra selección. Falta ver cuánto tiempo le toma volver de su lesión. Otros considerados: Trevor Rogers, LZ, Marlins.

24: Rafael Devers, 3B, Medias Rojas

Otro que debutó antes de tener edad para comprar una bebida alcohólica, y que se ha convertido en uno de los mejores bateadores en Grandes Ligas. Resulta que es buena señal cuando te llamen a la Gran Carpa a temprana edad. Otro considerado: Julio César Urías, LZ, Dodgers.

25: Cody Bellinger, OF, Dodgers

Está teniendo una temporada decepcionante, pero Bellinger ha hecho suficiente en su carrera para ocupar este puesto. Otro considerado: Franmil Reyes, BD, Indios.

26: Shohei Ohtani, BD/LA, Angelinos

Ésta fue la decisión más fácil de todas, aunque está por verse por cuánto tiempo puede mantenerse sano y aportando como lo viene hacienda. Hay muchos competidores, especialmente en cuanto a lanzadores se refiere: Otros considerados: Walker Buehler, LD, Dodgers; Corbin Burnes, LD, Cerveceros; Shane Bieber, LD, Indios.

27: Josh Hader, LZ, Cerveceros

El zurdo ha seguido demostrando su gran nivel. Pero sería maravilloso ver al puertorriqueño Francisco Lindor adueñarse otra vez. Otros considerados: Matt Olson, 1B, Atléticos, Francisco Lindor, SS, Mets.

28: Mookie Betts, OF, Dodgers

Aunque no ha sido uno de sus mejores años, lleva OPS+ de 141, y es el rostro del que probablemente es el mejor equipo en todo el béisbol. (Aunque nunca es divertido cuando el jardinero está lidiando con lesiones). Otros considerados: Bryce Harper, OF, Filis; el dominicano José Ramírez, 3B, Indios; Trea Turner, SS, Dodgers; Xander Bogaerts, SS, Medias Rojas; Brandon Woodruff, LD, Cerveceros.

29: Aaron Judge, OF, Yankees

El cañonero ha tenido un año de altibajos al igual que los Bombarderos, pero de todas maneras, cuando se encuentra en salud es uno de los bateadores más peligrosos. Otros considerados: Nick Castellanos, OF, Rojos; Kris Bryant, 3B/OF, Gigantes.

30: Gerrit Cole, LD, Yankees

Ya no debe haber motivos para poner en duda su talento: Es el mismo fantástico abridor que ha sido por los últimos años. Otro considerado: Nolan Arenado, 3B, Cardenales.

31: Freddie Freeman, 1B, Bravos

Incluso su año “no digno de su historial” ha sido impresionante, aunque con Atlanta pasando por obstáculos, son pocos los que se han fijado. Otros considerados: José Altuve, 2B, Astros; Zack Wheeler, LD, Filis.

32: Liam Hendriks, LD, Medias Blancas

Para sorpresa de pocos, aquí no hay muchas alternativas, algunos de los mejores jugadores se comienzan a lesionar a esta edad. Otros considerados: Chris Bassitt, LD, Atléticos; Whit Merrifield, 2B, Reales.

33: Jacob deGrom, LD, Mets

En caso de que se olvidaron, el as todavía tiene efectividad de 1.08. Debido a lo dominante que ha sido recientemente, le daremos la ligera ventaja por encima de Clayton Kershaw, pero ambos serían la elección correcta. Otros considerados: Clayton Kershaw, LZ, Dodgers; Craig Kimbrel, LD, Medias Blancas; J.D. Martínez, BD, Medias Rojas; Paul Goldschmidt, 1B, Cardenales.

34: Lance Lynn, LD, Medias Blancas

No podemos descartar lo que el diestro ha hecho. Lleva efectividad por debajo de 2.00. ¡Así de bueno ha sido por un buen tiempo! Pero nos duele no poner a Buster Posey de primero. Otros considerados: Yu Darvish, LD, Padres; Buster Posey, C, Gigantes.

35: Josh Donaldson, 3B, Mellizos

Hay un hecho consistente sobre el antesalista: Cuando se encuentra en salud, es incontenible con el bate. Otros considerados: Evan Longoria, 3B, Gigantes; Corey Kluber, LD, Yankees.

36: Max Scherzer, LD, Dodgers

¿Cuántos años le darías en su próximo contrato? Bastantes. Otros considerados: Justin Turner, 3B, Dodgers; Mark Melancon, LD, Padres.

37: Zack Greinke, LD, Astros

Sigue juntando los números para eventualmente presentar argumentos para ingresar al Salón de la Fama. Probablemente también es el abridor de un Juego 1. Otro considerado: Joey Votto, 1B, Rojos.

38: Yadier Molina, C, Cardenales

Es asombroso que el boricua sigue jugando a este nivel. Hasta mucho más impresionante es que quiere seguir haciéndolo el próximo año. Otro considerado: Darren O’Day, LD, Yankees.

39: Adam Wainwright, LD, Cardenales

El veterano le ha brindado estabilidad a la rotación de San Luis esta campaña: Prácticamente siendo el único abridor fiable desde el Día Inaugural. Otro considerado: El mexicano Oliver Pérez, LZ, Indios (el otro en MLB con 39 años, y casi no ha lanzado).

40: Nelson Cruz, BD, Rays

El dominicano es e​l único ‘cuarentón’ en las Mayores. Probablemente algún día será el único ‘cincuentón’.

41: Albert Pujols, 1B, Dodgers

Aunque el abridor Rich Hill esté pasando por una mejor campaña, el OPS de Pujols desde que se integró a Los Ángeles es el mejor que ha tenido desde el 2016, y el historial del quisqueyano lo ayudan a ponerlo en la cima de la lista. Otro considerado: Rich Hill, LZ, Mets.

