Pelotero Liam Hendriks es diagnosticado con linfoma no Hodgkins

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El cerrador de los White Sox, Liam Hendriks, anunció que el lunes comenzará un tratamiento para un linfoma no Hodgkin.

“Recientemente fue diagnosticado con un linfoma no Hodgkin”, escribió Hendriks el domingo en su cuenta de Instagram. “Escuchar la palabra ‘cáncer” fue un shock para mi esposa y yo, como sucede con millones de familias todos los años. Sin embargo, estoy decidido a asumir esta batalla y superar este nuevo reto con la misma determinación que he utilizado cuando he encontrado otros obstáculos en mi vida”.

“Mi tratamiento comienza mañana (lunes), y estoy confiado en que me recuperaré completamente y estaré de vuelta en el montículo tan pronto como sea posible. Yo sé que, con el apoyo de mi esposa, mi familia, mis compañeros y la organización de los White Sox de Chicago, junto con el tratamiento y cuidado de mis doctores, podré superar esto”.

El vicepresidente y gerente general de los White Sox, Rick Hahn, ofreció la siguiente declaración:

“Nuestros pensamientos y reacciones en este momento son para Liam la persona, no Liam el jugador de béisbol. Yo sé que toda la organización de los White Sox de Chicago, nuestro staff, sus compañeros, y ciertamente los aficionados de los White Sox, van a juntarse para apoyar a Liam y Kristi durante los próximos meses. Conociendo a todos los involucrados, especialmente a Liam, somos optimistas de que volverá a lanzar para los White Sox tan pronto sea posible. Mientras tanto, haremos todo lo posible para apoyar a nuestro compañero y su familia mientras enfrentan este reto, respetando su privacidad a la misma vez”.

“No anticipamos tener noticias sobre el estatus de Liam como jugador antes del Día Inaugural, como más temprano”.

