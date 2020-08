Pelotero José Guillén espera recuperar dinero que le adeudan para destinarlo a fundación

Comparte esta noticia

De unos 4 millones de dólares que tiene en la calle, el pelotero regalará el 60 por ciento

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El expelotero José “Cheo” Guillén reveló a El Nuevo Diario este miércoles que espera recuperar unos 4 millones de dólares que le adeudan en el país, para destinarlo a la Fundación Asistencia y Caridad Casa Cafarnaúm, que dirige el scout de los Azulejos de Toronto, Pablo Neftalí Cruz.

Guillén, entrevistado vía telefónica, dejó claro que no está en banca rota como la gente ha dicho en el país, lo contrario, que vive de lo que amasó, que según la web Baseballreference.com, consiguió unos 53 millones de dólares, además de bonos especiales, por lo que podría llegar en total a 60.

“Yo quiero hacer esto público porque la gente que me deben, tiene que pagarme…la gente que me engañaron, en algún momento me pagaran…de hecho, ya unas personas me han pagado esta semana, pero lo quiero todo, para luego regalar el 60 por ciento a la Fundación de Pablo Cruz (Neftalí)”, dijo desde Estados Unidos.

Cruz es un scout, que lo firmó y lo entrenó. Además de que ha reclutado a peloteros de la talla de Aramis Ramírez, Tony Peña, entre otros. Jugó también con el Licey.

“A mí me debe un expresidente del Coliseo Gallístico de Santiago de los Caballeros una suma cuantiosa de dinero y él lo sabe y en algún momento debe pagarlo”, explicó. “Le reto a luz pública a que me desmienta de que me debe muchos millones”.

“Me debe un ingeniero constructor. Él me estafó con 500 mil dólares, ya que me vendó unos apartamentos y al final los títulos eran falsos, pero me va a pagar”, añade. “Yo le pagué en efectivo, tengo todo registrado, eso está depositado en la fiscalía de Santo Domingo”.

Pero, a todo esto, dice Guillén, exGrandes Ligas de varios equipos, dijo que se fue a Estados Unidos en el 2014, donde reflexionó con su vida y que luego se preparó.

“Me vine a vivir fuera, aquí cambié mi vida, aprendí economía, psicología, aprendí computadora, a hablar…soy un hombre nuevo y renovado, porque debía cambiar y regresaré pronto a mi país para que me den la cara los que me deben”, insiste.

Dijo que desde el 2008 la justicia dominicano no le ha favorecido para nada y que con este nuevo gobierno las cosas van a cambiar.

“Se hará justicia porque he sido estafado y engañado por abogados, jueces, militares y eso va a salir a la luz pública”, argumenta Guillén, quien jugó 14 años en MLB, con los Piratas, Kansas, Tampa, Arizona, Anaheim, Nacionales y Seattle.

En el país jugó con los Leones del Escogido y Tigres del Licey.

En 14 temporadas acumuló 214 jonrones.

“Yo no quiero volver a la pelota, me han llamado para que regrese para alguna posición, pero no quiero nada con béisbol”, declaró. “En algún momento diré porque no quiero regresar al béisbol”.

Envió a sus colegas peloteros un mensaje de que se debe educar “hay que dejarse asesorar, pues el pelotero la gente lo estafa fácil, y quiero que lo que me ha pasado no quiero que le pase a nadie”, sostuvo.

Lo que quiere Guillén

“Mi visión es ayudar a los más necesitados, a los niños huérfanos, de bajos recursos, ayudarlo con comida, con la educación, con que se acerquen a los deportes, por lo que con ese dinero que me deben y que una parte ya me ha pagado, daré los pasos, pero todo eso debe ser regulado, fiscalizado, con un control”, acotó.

Dice que no es una mala persona como piensa la gente “lo contrario, yo lo que hago es ayudar, por eso quiero seguir ayudando con los niños de mi país”.

Insiste “estoy muy bien económicamente, muy bien. Pero el que me debe, aclaro, no busco dinero, solo justicia, lo que me robaron me lo van a devolver”.

Sobre José Rijo, de quien dijo le debía 30 mil dólares, aseguró que hicieron las paces y que terminaron en buenos términos.

“Solo quiero una disculpa pública y todo quedará ahí”, dijo sobre Rijo.

Dijo que en el país hay muchos entrenadores buenos, pero hay otros que engañan a los peloteros jóvenes, por lo que nuevamente les pide a ellos y los padres que se asesoren antes de firmar, ya que hay una buena mafia en el béisbol.

Según Guillén, ya está libre de juegos, no quiere nada con apuestas.

Dejó entrever que ha perdido unas 100 libras, por la pancreatitis, pero que su salud está en perfectas condiciones.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM