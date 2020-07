Pelotero Gregory Polanco se une a lista de dominicanos han dado positivo al COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PITTSBURGH – El jardinero derecho de los Piratas, Gregory Polanco, dio positivo por COVID-19, anunció el manager del equipo, Derek Shelton, este viernes.

El capataz afirmó que aún no sabe si el guardabosque dominicano estará disponible para el juego inaugural de Pittsburgh, que será el 24 de julio contra los Cardenales en San Luis. También elogió las acciones de Polanco, quien no se presentó al PNC Park, con el objetivo de no infectar a otros integrantes de los Piratas.

Polanco le dio permiso al equipo para divulgar su diagnóstico.

Sin Polanco, los Piratas podrían recurrir al cubano Guillermo Heredia para el jardín derecho. Otras opciones con el dominicano Sócrates Brito, el también quisqueyano Erik González, el venezolano José Osuna y JT Riddle.

Polanco y Brito, de los Piratas, se unen a Miguel Sanó, Héctor Neris, Ángel Perdomo, Fernando Abad, Elehuris Montero y Géneris Cabrera.

