Pelotero Estevan Florial nació en RD, pero deberá jugar como extranjero en Lidom

El año pasado fue contactado por el Escogido para participar como refuerzo

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El prospecto de los Yankees de New York, Estevan Florial, sigue con el mismo sueño de jugar en la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), aunque sea como extranjero.

Florial nació en Barahona en el 1997, sin embargo, no tiene papeles dominicanos por lo que figura en la página web de MLB.com como pelotero haitiano, según narró al editor deportivo de El Nuevo Diario en un Instagram Live este miércoles.

“Mi caso sigue en el limbo. Por lo que he desistido de jugar como nativo en Lidom. En caso de jugar aquí debo hacer como extranjero”, expresó Florial, quien estuvo recientemente en el Spring Training de los Yankees tratando de conseguir un puesto para el equipo grande.

Reveló que los Leones del Escogido la temporada pasado le contactaron para jugar como extranjero, sin embargo, aunque quería su organización le envió a la Liga de Desarrollo de Arizona.

“Para esta temporada, si los Yankees me dan el permiso juego con el equipo que me contrate como extranjero en Lidom”, compartió Florial el mensaje en el conversatorio de Instagram,

Para Florial es algo atípico que en su país, donde confirma que nació, pero que por problemas de papeles tendrá que jugar en su país, pero como importado.

“Me siento dominicano, soy dominicano. Aquí nací, aquí me crié. Aquí soñé ser pelotero y jugar para los Tigres del Licey, equipo al cual simpaticé cuando joven, sin embargo, el que me contrate estaré ahí”, exteriorizó. “Sentí maripositas cuando me contactaron para jugar con el Escogido el año pasado, pensé y dije es como un sueño hecho realidad”, añadió.

Cuestionado sobre si piensa pedir la nacionalidad dominicana para entrar al draft de novatos de Lidom, dijo que ya no lo hará porque le ha costado mucho en lo personal.

“Es que no tengo la documentación legal de que soy dominicano. Si tengo la confirmación que nací en Barahona, pero como mi madre es extranjera y no documentada legalmente no soy dominicano, aunque lo sienta de corazón”, narró. “Yo le hice una carta a la Lidom y me indicaron para ese entonces (2017) que no tenía los papeles para entrar al draft”.

Reveló en el conversatorio que si sube a Grandes Ligas y le pregunten de que país es él, dirá con orgullo que es dominicano. “Sin dudas, es que yo solo he ido a Haití dos veces y fue por el tema de los papeles y conseguir la visa, no conozco nada de allá, no único que sé es lo que mi madre me ha dicho”, puntualizó.

Dejó saber que tiene bien claro que sus raíces son haitianas y que no lo puede esconder, además que posee la nacionalidad del vecino país.

“Aunque vivo en dominicana, al fin y al cabo Haití es parte de mí y mi familia. Mis raíces son haitianas, por lo que debo saber e indagar sobre el país de mis padres”, declaró Florial, quien en 2017 jugó por Haití en el Partido de Futuras Estrellas que celebra MLB en las festividades del fin de semana de estrellas.

Confirmó que iba a recibir un bono por más de 3 millones de dólares en el 2014, sin embargo, por no tener los papeles reglamentarios MLB lo suspendió por un año, por lo que luego recibió un bono de 200 mil.

“Fue un duro golpe para mí, no por el bono, más bien porque ese año no me veía en las noticias, no pude verme entre los firmados. Pensé en tantas cosas negativas, perdí un poco de fe, tanto así que hasta dejé todo”, cometa. “Sin embargo, un día escuché una musica de Dios, una canción cristiana y eso me motivó, me levantó y aquí estoy, firmado por el equipo por el cualquier siempre quise estar”.

Florial se mantiene en contacto con sus familiares que viven en Haití.

Florial, de 22 años, es un jardinero central y bateador zurdo con tremendas habilidades para causar impacto en todas las áreas del juego. De acuerdo con los evaluadores, sus herramientas de poder, velocidad y fuerza para tirar la pelota son superiores, pero necesita seguir aprendiendo a reconocer la zona de strike.

Espera debutar con los Yankees para la temporada del 2020, si el equipo así lo decide.

Los Yankees tuvieron a Florial en los campos de entrenamientos por 11 partidos, antes de que por el coronavirus MLB suspendió todas las actividades. En caso de ser subido a Grandes Ligas este año, el chico sería el primer haitiano nativo de Haití en arribar a las mayores.

El lanzador Touki Toussaint, de los Bravos de Atlanta, nació en Pembroke Pines, Florida, hijo de padre haitiano y madre de Kenya, debutó en agosto del 2018, sin embargo, no es un pelotero nativo de Haití, caso diferente a Florial, que en sus papeles dice que tiene nacionalidad haitiana.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

@WILLIAMAISH

