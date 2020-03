Pelotero envía carta abierta por el coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DENVER — El antesalista de los Rockies, Nolan Arenado, vive en el mundo del béisbol. Pero sobre todo, vive en el mundo cotidiano. Arenado se tomó el tiempo para ofrecer algo de perspectiva por medio de una carta abierta publicada el sábado en las cuentas de Twitter e Instagram de los Rockies:

“Este ha sido un momento difícil para todos. Me rompe el alma ver cuánta gente está pasando por problemas; rezo junto a mi familia por todos. Quiero agradecerles a los médicos, enfermeros/enfermeras, los profesionales de la industria médica y los hombres y mujeres que están trabajando fuerte para ayudar a la gente. Todos ellos son las verdaderas estrellas que no reciben los elogios que se merecen. Gracias.

“Incluso con todo lo que está sucediendo, para mí es imposible no pensar en béisbol, especialmente cuando estoy en casa en lugar de estar junto a mis hermanos preparándonos para esta temporada que se suponía que comenzaría en cinco días. Me he dado cuenta de lo afortunado que soy de que mi profesión es pelotero y nunca me olvidaré de eso.

“Tampoco me olvidaré de lo afortunado que soy por tenerlos a todos: los aficionados que verdaderamente valoran mi trabajo, quien soy y mi conducta a la hora de hacer mi trabajo. Extraño verlos a todos y extraño el poder salir a competir por todos ustedes. No sé cuándo podré competir otra vez, pero continuaré trabajando fuerte para dar todo lo que tengo cuando salgamos al terreno otra vez.

“En estos momentos difíciles y cuando KB 8/24 [Kobe Bryant] falleció, nos damos cuenta de lo importante que es la vida: la fe, familia y amigos. Mantengámonos seguros y apoyémonos uno al otro. Dios los Bendiga”.

El dirigente de los Rockies, Bud Black, también ofreció su “mensaje para todos los héroes que pocos reconocen” por medio de la cuenta de Twitter del equipo:

“Espero que todos se mantengan seguros y en salud durante este momento difícil, y que estén haciendo todo lo que recomiendan los expertos en salud pública.

“Quiero agradecerles a todos los hombres y mujeres que están manteniendo todo en marcha en estos momentos. Quiero agradecerles a [la Administración de Drogas y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés)], al [Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés)], a los mercados, las estaciones de gasolina, los encargados de la limpieza, las compañías de entrega y mucha otra gente en trabajos públicos clave que están haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias por su fuerte trabajo, dedicación y sacrificio.

Estoy ansioso por verlos muy pronto en el terreno. Gracias. Espero que todos estén bien y se mantengan seguros”.

Y para ofrecer algo de diversión, el intermedista Ryan McMahon publicó por su cuenta de Twitter cómo realiza sus prácticas de bateo bajo “Cuarentena en Casa”.

