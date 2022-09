Pelotero Carlos Gómez: “No soy Santa Claus, yo le doy lo mío a quien yo quiera”; critica condiciones estadios Lidom

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expelotero de Grandes Ligas, Carlos Gómez, dejó claro que sus días de dar dinero libremente ya pasaron, por lo que hoy solo le da lo suyo a quien su corazón le diga y a quien entienda realmente lo necesita.

Durante una entrevista concedida a Ricardo Rodríguez y Vian Araujo en el programa que se difunde por la plataforma de YouTube, Abriendo el Podcast, Gómez también se refirió a las malas condiciones en que se encuentra el terreno de algunos estadios de la Liga Dominicana de Béisbol y otros importantes tópicos.

“Yo no soy Santa Claus, yo no ando dando, yo doy lo mío a quien yo quiera y a quien yo sienta que se lo tenga que dar”, sostuvo Gómez, quien jugó por espacio de 13 temporadas en las Grandes Ligas con seis equipos con los que acumuló un promedio de bateo de 252.

El autor de la frase “Ei fanai”, quien se retiró siendo miembro de las Águilas Cibaeñas, sustentó su posición en que no puede dar su esfuerzo y sacrificio a alguien que derrocha lo poco que consigue para satisfacer gustos pasajeros.

“Tú me vienes a mi pidiendo, no que los hijos míos, no que para la escuela, que lo otro, yo le digo, es verdad, lo necesitan, porque no tienen para ir a la escuela, le hace falta una mochila, unos zapatos, pero yo te vi a ti el sábado rompiendo cerveza, y bebiendo bacano, yo mi esfuerzo y mi sacrificio no te lo puedo dar a ti porque tú te bebiste los cuartos del hijo tuyo, no va, ponme como que yo soy el más malo del mundo”, manifestó el autor de 145 jonrones y 268 bases robas durante su carrera en Las Mayores.

Recordó que antes realizaba actividades donde daba una serie de cosas a quien asistiera, y dijo que esos tiempos ya pasaron porque se cansó “de ser Santa Claus”.

“Ahora no, yo ando normal, yo veo algo me paro y sin decir quién yo soy, quién yo era, voy al hospital, yo no tengo que estar diciendo lo que yo hago”, sostuvo Gómez, quien dijo estar dedicado a los negocios.

No obstante, subrayó que hay obras benéficas de las que ejecuta que ha tenido que hacerlas públicas “porque vienen de donaciones y tengo que hacerlo público, pero las cosas mías, de Carlos Argelis Gómez Peña, nadie tiene que saberlo porque eso es mío”.

Estadios Lidom

Con relación a los estadios de pelota de Lidom, Gómez se quejó al entender que República Dominicana es cimera en producción de peloteros de Grandes Ligas, pero no cuenta con un estadio que la represente con los mejores estándares.

“Nosotros somos el país número 1 en pelota, y no tenemos un estadio que nos represente como sí. Si hacen unas olimpiadas aquí van a meter los mejores peloteros del mundo en una choza. No, nosotros tenemos que tener un estadio que nos sintamos identificados con eso”, argumentó.

En ese orden, dijo que los clubhouses de los estadios donde se juega pelota invernal en el país deben estar aptos para profesionales, para que el pelotero se motive a participar en vez de quedarse en su casa.

“A los estadios tienen que darle presencia y profesionalidad, para que el pelotero se sienta cómodo y tú pueda dar el 100% ahí afuera”, expresó Gómez.

Recordó que para el año 2020, cuando se presentaron en el país los Tigres de Detroit y los Mellizos de Minnesota, el estadio Quisqueya fue objeto de una buena remodelación, pero que la misma se deterioró por falta de supervisión.

“Aquí destruyen mucho, nosotros mismos destruimos las cosas, rápido, porque no hay organización”, enfatizó Gómez, quien recordó que cuando jugó con Texas en el 2017, el capitán Adrián Beltré multaba a quien dejara un plato mal puesto.

Asimismo, Gómez también criticó que a esta altura los peloteros que ven acción en Lidom tengan que bañarse en una ducha con el agua fría, después de un juego.

También dijo que a los jugadores que ven acción en Lidom hay que hacerle el saludo, porque los jardines de muchos de los estadios “son pistas de motocross”.

Dijo que se tiró muchas veces en el outfield mientras fue pelotero, porque tenía los pitillos de la grama ubicados, ya que, según afirmó, estos estaban afuera.

“Uno porque se crio jugando en play malos y no le paraba a eso, pero cuando tú vienes de Grandes Ligas que es otro nivel y te encuentras con esto aquí, tú dices, pero eso es una desorganización fuerte”, sostuvo Gómez.

Dedicado a los negocios

Durante la entrevista el santiaguero también narró que cuando se retiró en el 2019 tenía opciones para ir a Japón, pero que debido a la pandemia del covid-19 decidió mejor dedicarse a sus negocios.

Reveló que actualmente es el propietario de una reconocida ferretería en Santiago, de una constructora inmobiliaria e inversionista en otros proyectos.

De igual manera, dijo ser socio de Alex Rodríguez en algunos proyectos de bienes raíces en Estados Unidos.

Otra de las revelaciones que hizo fue, que mientras fue parte del equipo de los Mets de Nueva York, tuvo dos roces, uno con el ex cerrador de ese conjunto, Billy Wagner y otro con el dominicano Guillermo Mota.

