¡Peligro! Alertan sobre nueva modalidad de robo, extorsión y secuestros en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una nueva modalidad de secuestro, robo y extorsión se está implementando en el país de parte de delincuentes que hackean perfiles de WhatsApp o roban celulares para cometer diversos tipos de delitos.

La historia a continuación le sucedió a Pedro, nombre ficticio que utilizaremos para no revelar la identidad de la víctima, y quien contó todo lo que vivió durante tres días que duró secuestrado por delincuentes.

Víctima: Pedro narró que estaba tranquilo en su casa, de pronto recibió un mensaje, era un amigo suyo, este le dijo que estaba cerca de su casa, que dieran una vuelta en su carro.

Travesía: Pedro salió de su casa rumbo al lugar donde le había citado su amigo vía WhatsApp, cuando llegó, 4 personas se desmontaron de un vehículo, y lo metieron en el mismo con rumbo desconocido.

¿Qué sucedió?: Resulta que al amigo de Pedro le habían robado el celular, automáticamente se dio cuenta que todo fue un engaño, y que había sido secuestrado, su corazón se aceleró.

Rapto: Durante el secuestro a Pedro le dieron vueltas por varios lugares, con temor de perder la vida Pedro ofreció dinero a sus captores, no quería morir. Los bandidos aceptaron el trueque, no sin antes llevarlo a un hotel donde amanecieron con él realizando transacciones bancarias desde su celular.

Botín: Una primera transferencia se hizo por $40,000 pesos, los captores vieron la gloria, intentaron una segunda por $50,000, la cual el banco bloqueó, quizás esto último fue la salvación de Pedro.

Primera noche vivo: Pedro contó que compró su primera noche con vida, no sin antes recibir unos buenos puñetazos, no visibles, no podían levantar sospecha para lo que venía al día siguiente, Pedro no pudo dormir, los captores no lo liberaron, querían el dinero que estaba disponible en su cuenta bancaria.

Van por más botín: Los captores de Pedro idearon un segundo plan para obtener el dinero. Al día siguiente lo llevaron al banco donde podía retirar dinero por caja, aquí el motivo de los golpes no visibles a Pedro, no podían levantar sospecha, lo intimidaron diciéndole que dentro había un secuaz, que no dijera nada, en el banco Pedro alertó a la seguridad de lo sucedido.

Libre, vivo y con temor: Tras lo sucedido Pedro sintió que volvió su alma al cuerpo, pero con más miedo que paz, dado que estuvo secuestrado, fue golpeado y extorsionado por delincuentes que se hicieron pasar por su amigo, a quien le robaron el celular, vieron su historial de conversación y de ubicaciones enviadas, razón por la cual Pedro fue localizado y se convirtió en otra víctima más de delincuentes.

