Peligra la preparación selección de bádminton irá Juegos Panam

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La etapa final de preparación de la selección nacional de bádminton podría estar en peligro cuando a cuatro días para partir a su base de entrenamientos y participación en el US OPEN 2019 aún no le han entregado ni los pasajes ni los recursos.

Así lo informó Generoso Castillo, presidente de la entidad y delegado para los Juegos Panamericanos, destacando que la federación podría ser multada con 4 mil dólares si falta a Abierto Estadounidense.

“Conociendo la importancia de esta etapa para la moral del equipo y su condicionamiento, me reuní el 6 de junio con el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Luis Mejía, y con el director técnico del Ministerio de Deportes, Bernardo (Tony) Mesa, y recortamos en un 43 % el presupuesto para una base de entrenamientos en San Diego y la participación en el US Open 2018. De allí salimos con todo solucionado, sin embargo aún desconozco los motivos por los cuales aún no nos han entregado los recursos”, añadió Castillo.

La delegación de Bádminton rumbo a Lima 2019 está integrada por los atletas Nelson Javier, William Cabrera, Bermary Polanco, Nairobi Jiménez, Cesar Brito y Claritza Pié. Los entrenadores Miguel Feliz y Orlando Cala, mientras que Castillo será el delegado.

Las mayores posibilidades del equipo quisqueyano están en los dobles, teniendo como antecedentes la medalla panamericana de bronce, Toronto 2015 con Cabrera y Javier, quienes este año también han obtenido medallas de bronce en Perú y México, ocupando en la actualidad el puesto 155 a nivel mundial..

