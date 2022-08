Pelegrín dice en el PRM hay gente que hace que el Gobierno no avance

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, consideró este martes que hay grupos dentro del Gobierno del presidente Luis Abinader que impiden el avance de sus ejecutorias.

Al hablar en el programa ¿Qué Pasa?, con Soraya Castillo, que se transmite de lunes a viernes de 5:00 a 6:00 de la tarde por La Rocka 91.7 FM, el político valoró como positiva la gestión del mandatario, tomando en cuenta “el contexto en el que le ha tocado dirigir los destinos del país: con una pandemia y en medio de la guerra Rusia-Ucrania”. Sin embargo, reveló que hay una falta de cohesión a nivel gubernamental.

“Este es un Gobierno repartido, no compartido. Cuando gana el Partido Revolucionario Moderno (PRM), ganan varias tendencias y varias alianzas con fuerzas sociales. Abinader está encabezando un Gobierno que tiene muchos jefes, con visiones que no coinciden”, agregó.

El ex diputado por el Distrito Nacional indicó, que esos grupos no están sintonizados con las líneas generales del gobernante y eso hace que muchas cosas no avancen.

A pesar de sus críticas a la actual gestión, Castillo reconoció lo que consideró el logro más importante de este Gobierno: “el cambio de planteamiento de la política exterior, es decir, el discurso oficial del Estado sobre la migración haitiana”.

“Desde los centros de poder como Washington, Bruselas y organismos internacionales han tratado de manejar la crisis del estado fallido de Haití usando a República Dominicana como estado pivote, amarrando a empresarios, políticos, la sociedad civil, intelectuales y militares empleando recursos blandos y duros de poder”, puntualizó.

El también ex ministro de Energía y Minas recordó que para aceptar a República Dominicana en el tratado de libre comercio conocido como DR-CAFTA, se condicionó al país para entrara en un esquema de coproducción con Haití y que se creara un tercer espacio insular en la frontera, gestionado por el sector empresarial y organismos internacionales.

En ese sentido, agregó que la solución al problema haitiano puede estar en Haití, pero durante años no se ha hecho un esfuerzo serio para su rescate.

