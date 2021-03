Pelegrín Castillo percibe “gran malicia y manipulación” en las tres causales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El dirigente político Pelegrín Castillo Semán, de la Fuerza Nacional Progresista, afirmó este viernes que la Constitución dominicana respeta la vida desde la concepción y prohíbe diametralmente la interrupción del embarazo, aun en el caso de que la vida de la madre esté en peligro. Por esas razones, según él, “el legislador ordinario no puede establecer excepciones” para abortar.

Castillo Semán sostuvo que las tres causales del aborto no son más que “tres excusas” para el “aborto libre”, y manifestó que el aborto obedece a “agendas internacionales” que buscan reducir la población mundial.

“La experiencia histórica de todos los países demuestra que las llamadas tres causales no son más que tres excusas para implantar en la ley la cultura del aborto libre, incluso, en embarazos a término…. los que promueven esa causa criminal responden a agendas internacionales que quieren controlar y disminuir las poblaciones de los países, y eso fue formulado por primera vez en NSSM 200 de EE.UU en 1974”, dijo.

“Ese documento ya está desclasificado y se puede comprobar que es una agenda de imperialismo antinatalista. Una nación pequeña como la nuestra no puede aceptar que se ataque su integridad demográfica porque en décadas desaparece”, continuó.

Castillo Semán apuntó que las causales ya fueron prohibidas en la Constitución del 2010, y se pregonan con “gran malicia y manipulación”, por tres razones:

“1) Di la vida de la madre está en peligro aplica el estado de necesidad, siempre que se observen los protocolos de emergencias obstétricas

“2) Los embarazos por violacion, primero debe ser probada la violación, y segundo, la adopción es la opción, ya que el aborto agravaría el trauma de la mujer

“3) La mal formación del nonato nunca debe invocarse, ya es un enfoque neonazi que después se puede extender, con frecuencia puede reponder a un diagnóstico errado y si es incompatible con la vida, no sobrevivirá, pero permitirá a las familias vivir una experiencia menos traumática… el embarazo no deseado es una realidad compleja y dolorosa, que debe abordarse con un programa provida y profamilia responsable, no con una salida deshumanizada como el aborto”.-