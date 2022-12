Pelegrín Castillo niega agricultura de RD no pueda vivir sin haitianos como dijo el ministro Limber Cruz

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo, rechazó que sea cierto que la agricultura de República Dominicana no pueda vivir sin los haitianos como sostuvo el ministro Limbert Cruz en el programa “El Nuevo Diario AM”, por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el pasado miércoles.

Aseguró que la agropecuaria en el país puede subsistir sin la mano de obra haitiana, aunque reconoció que esto podría comprobarse en el mediano o largo plazo.

“La agricultura nuestra necesita una nueva ruralidad y un conjunto de transformaciones que no se han hecho precisamente por la visión atrasada, degradada, y por el nivel extractivo que hay de rentas”, expresó.

Castillo, también exministro de Energía y Minas, externó sus consideraciones al ser entrevistado en el programa “Síntesis con Michael Hazim”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

También, puntualizó que Haití hace tiempo que representa más que un asunto de migración para la República Dominicana y el presidente Luis Abinader tiene el mérito de haber cambiado la conceptualización del problema.

“Esto es un problema internacional porque estamos hablando de dos millones de haitianos, 476 mil asentamientos en crecimiento identificados en todo el territorio nacional, pérdida de la cohesión social y territorial, elevación del nivel de conflictividad, aquí entre el 20 y el 25% de los hechos violentos que se están cometiendo involucran un haitiano como victimario o como víctima”, acotó.

Asimismo, manifestó que apoya las repatriaciones de haitianos que se han estado llevando a cabo en el país, no obstante, dijo que ese trabajo no servirá de nada si no se le pone freno al “colador” de las migraciones.

“La señal de repatriar es buena porque incluso disuade a muchos de los que están allá, pero si al mismo tiempo, después de haber hecho el anuncio del muro, no se hace el esfuerzo por cerrar la frontera y hacer las cosas bien, eso se revierte contra la República Dominicana, porque entonces aparecen los ministros como el caso de Limber Cruz”, expuso.

Relacionado