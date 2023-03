Pelegrín Castillo exhorta Abel Martínez dejar bravuconería y reflexionar

EL NUEVO DIARIO SANTO DOMINGO.-El vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, invitó a Abel Martínez a dejar la bravuconería y reflexionar, ya que entiende que la solución al problema haitiano no está en la aplicación de las leyes.

“Ningún dirigente político de este país y menos un aspirante a la presidencia de la República puede hacerse el sueco, el sueco o venir con bravuconadas, estos son tiempos de bravuconadas, estos son tiempos de unidad nacional, porque no es verdad que esto solo se resuelve con la aplicación de la Constitución y las leyes, ojalá fuera así, pero no es así Abel, estimado amigo reflexiona”, expresó.

La unidad es el mejor escudo para afrontar la mudanza haitiana, pero para qué funciones es necesario sacar el tema de la política, indicó el exdiputado al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien llamó a Luis Abinader a definir las políticas exteriores establecidas en la Constitución, que son responsabilidad exclusiva del presidente.

Castillo realizó estas declaraciones al ser entrevistado en el programa “El Nuevo Diario los Sábados”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver Programa).

Aseguró que ante la crítica situación migratoria y amenaza latente a la soberanía que afronta la República Dominicana, ningún dirigente político puede “venir con un afán de aprovechamiento electoral con este tema”.

“En una coyuntura tan extrema como esta, ningún dirigente político puede venir un afán de aprovechamiento electoral. La población que no conoce todas estas interioridades oye al candidato y dice: es verdad, es un problema de energía, no, no es un problema de energía, nosotros el problema no lo tenemos con los haitianos”, apuntó.

