Pelegrín Castillo critica Leonel tilde de “inhumana” deportaciones de haitianas embarazadas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El dirigente político por la Fuerza Progresista, Pelegrín Castillo, criticó este miércoles la posición de Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, quien tildó de “inhumana” las deportaciones de nacionales haitianas embarazadas desde República Dominicana a Haití.

A través de su cuenta de Twitter, Castillo expresó que la posición de Fernández “es buena muestra de porqué los poderes foráneos no han asumido compromiso serio con Haití”.

Consideró que “con liderazgos blandengues o sumisos no se puede encarar problema tan complejo planteado por Haití, Estado fallido. Creen que es posible imponer solución RD”.

Agregó que es “un grave error de Fernández coincidir con las presiones Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.

“Si RD acepta que no puede repatriar embarazadas ilegales de Haití , en pocos meses tendremos cientos miles aquí . El estatus embarazadas no es pasaporte dispensa obligaciones migratorias”, añadió.

El también vicepresidente por la Fuerza Progresista señaló que “RD no puede mas”, tras señalar que si este país acepta que una vez las embarazadas de nacionalidad haitiana entran al territorio dominicano no pueden ser deportadas “nos hundiremos como país”.

Advirtió que este país no puede seguir gastando miles millones en cuidados médicos de parturientas haitianas y que “eso lo sabe bien nuestro amigo @LeonelFernandez “.

La reacción de Castillo surge a raíz de que el exjefe de Estado haya considerado la repatriación de mujeres embarazadas haitianas a su país como “algo inhumano”.

En declaraciones en un acto político, Fernández consideró, además, que esa medida “puede afectar” la imagen de la República Dominicana en el exterior, “porque se trata de un agravio a una mujer”.

La posición de Fernández coincide con las declaraciones de la ONU, la cual llamó al país detener las deportaciones contra las embarazadas haitianas, algo que ha causado el rechazo de varios sectores y personalidades de la sociedad dominicana, quienes han cuestionado que el organismo internacional se haya referido al tema en este momento y no haya respondido al llamado del país a la comunidad internacional de intervenir en Haití, ante la crisis que se vive en esa nación, la cual se ha agudizado desde el magnicidio del presidente Jovenel Moise.

