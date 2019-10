Peledeístas NY y NJ renunciarán del PLD para seguir a Leonel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.-Seguidores de Leonel Fernández en esta ciudad y en el vecino estado de Nueva Jersey se proponen renunciar del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el próximo día 30 para pasar a formar parte del nuevo Partido La Fuerza del Pueblo que lidera el expresidente.

Los “leonelistas”, según explican altos dirigentes por las redes sociales, efectuarán este sábado 26 una asamblea informativa con una comisión que vendrá desde Santo Domingo e integrada por el exmiembro del Comité Central (CC) Domingo Jiménez, el diputado Demóstenes Martínez y Francis Vargas, exsenador por Puerto Plata, para cuadrar los detalles del encuentro.

Jiménez, Martínez y Vargas son los responsables de dirigir los trabajos políticos del doctor Fernández en Estados Unidos y Canadá, ahora desde posiciones dirigentes en LFP.

La llamada asamblea se efectuará a partir de las 7:00 de la noche en la oficina médica del doctor Juan Tapia Mendoza, ubicada en Broadway con la calle 135, en el Alto Manhattan.

El domingo 17 sostendrá otro encuentro con seguidores de Fernández en el estado de Nueva Jersey a las 11:00 de la mañana.

Entre los dirigentes y miembros del PLD que pondrán su renuncia figuran del Comité Central (CC), presidentes de intermedios y comités de base, de la juventud y coordinadores de equipos.

Los seguidores del ex mandatario se mantienen activos en NY. La semana pasada efectuaron un llamado “bandereo” en la avenida Saint Nicholas con la calle 181.

El diputado del PLD en Estados Unidos y Canadá, miembro del CC y director de finanzas de la seccional-NY, Alfredo Rodríguez, renunció de la entidad para inscribirse en el partido que encabeza Fernández.

El movimiento los “300 con Leonel”, con cientos de miembros, hará una asamblea de apoyo” a su líder este próximo domingo, en el local ubicado en el 892 de la avenida E. Tremont, en El Bronx, a partir de las 4:00 de la tarde.

Hay que destacar que Gonzalo Castillo, candidato presidencial oficial del PLD, al parecer no cuenta con una estructura política en la urbe, ciudad con más votos que 20 provincias dominicanas de manera individual, ya que no se siente en la comunidad, no convocan ni emiten declaraciones de prensa, excepto algún escarceo sobre temas sin relevancias de parte de algún seguidor.

