Peleadores de seis países llegarán este miércoles a RD para evento de MMA

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El brasileño Bruno “Carioca” Santos, un ex peleador de la UFC, llegará este miércoles a República Dominicana para enfrentar al dominicano Carlos “El Matador” Matos en uno de los combates de la cartelera de artes marciales mixtas (MMA) a celebrarse el próximo viernes en el Pabellón de Esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

“Carioca” Santos viene procedente de Miami, Florida, Estados Unidos, donde estuvo entrenando junto a la doble campeona de la UFC Amanda Núñez.

“Mi estilo es agresivo, rápido y fuerte y estoy preparado para demostrar que estoy en el nivel más alto de mi carrera”, declaró Santos, quien es apena uno de una constelación de estrellas de la MMA que actuarán en el citado evento, organizado por las promotoras Fighting Force, de República Dominicana y Titan FC, de Estados Unidos.

Para este miércoles también está previsto llegar el estadounidense Will Brooks, ex campeón de Bellator y ex competidor de la UFC. En la cartelera enfrentará a Jhonasky “La Máquina” Sojo, un venezolano que se ha establecido en República Dominicana.

Brooks posee impresionantes victorias sobre peleadores de clase mundial, como Michael Chandler, a quien venció en dos ocasiones en peleas titulares por el cetro mundial de Bellator.

De su lado, el exjugador de la NFL, Anthony Wint, hará su debut profesional en MMA en el mismo evento ante el colombiano Luis Garcia, en un combate de pesos pesados. Wint fue jugador de la NFL con los New York Jets, y tras concluir su carrera, se inició en las MMA, acumulando un récord invicto de 3-0 amateur.

Dauhajre resaltó que la cartelera reunirá competidores de Estados Unidos, Rusia, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y República Dominicana.

“El evento incluye un total de 10 combates profesionales, entre ellos uno en femenino con la participación de una rusa que ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Rio 2016. La cartelera será televisada mundialmente por la UFC Fight Pass”, agregó Dauhajre.

