Peleador de la UFC denuncia supuesta corrupción y extorsión por parte de la Policia Nacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El peleador artes marciales mixtas Kevin Lee, publicó a través de un video que se encuentra en la red social Instagram, la corrupción policial y extorsión de la que fue objeto por parte de la Policía Nacional de la República Dominicana.

En el video, Lee, quien es un peleador compite en la categoría de peso ligero de la UFC, explica como pagó la suma de 500 dólares a los oficiales para que lo dejaran ir, luego de que lo detuvieran y le encontraran marihuana.

“La policía me detuvo y me encontraron con esta yerba (Marihuana), yo les dije que no quería ir a la cárcel, ¿qué podemos hacer?, me pidió 500 dólares y se los di, luego me devolvió mi yerba y me dejaron ir”, detalla el peleador, quien en la actualidad se recupera de un desgarrare del ligamento de sus rodillas.

En un otra parte del video Lee señala como nuevamente fue detenido por los oficiales de policía y en esta ocasión lo dejan en libertad, luego de pagarles 100 dólares

“me detuvieron y yo les dije que yo estaba buscando comida y él (el oficial de policía) me dijo que tenía comida y me pidió 100 dólares, después me dio la comida y me enseñó por donde debía irme”, explica Lee, quien señaló que esta es la policía más corrupta que ha visto en su vida.