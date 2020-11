Pelé y Maradona, una rivalidad titánica entre los dos mejores de la historia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAO PAULO.- Las astros Pelé y Maradona, fallecido este miércoles a los 60 años, no coincidieron sobre el césped, pero mantuvieron una rivalidad titánica a lo largo de décadas por el título del mejor jugador de la historia del fútbol que a veces rozó lo personal.

Los dos mejores camisas 10 del planeta alimentaron la eterna disputa entre Brasil y Argentina, con polémicas declaraciones sobre quién fue el mejor que sobrepasaron el ámbito deportivo en algunas ocasiones, aunque en los últimos años imperó la admiración mutua.

Pelé y Maradona se conocieron personalmente por primera vez el 9 de abril de 1979. Por aquel entonces, el astro brasileño hacía dos años que había colgado las botas con una retirada por todo lo alto en el Cosmos de Nueva York.

El ‘Pelusa’ apenas acaba de comenzar, aunque en los círculos futbolísticos ya se le situaba como una de las mayores jóvenes promesas del momento a nivel mundial.

El encuentro, que se produjo gracias a la mediación de la revista argentina El Gráfico y al periodista Guillermo Blanco, fue en un lugar emblemático y cargado de historia: el hotel Copacabana Palace de Río de Janeiro.

El Rey recibía a un muchacho de 18 años, que ya había declarado que soñaba con conocer al ídolo brasileño ganador de tres cetros mundiales (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970).

Fue una hora de conversación entre risas, espontánea. Hubo tiempo hasta para tocar la guitarra. Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, de familia tan humilde como la Diego Armando Maradona, le pidió al joven del Argentinos Juniors que nunca se creyese mejor que los otros porque ese día “dejaría de serlo para siempre”.

También le recomendó conservar su físico, en una suerte de profecía que después truncaría su carrera por sus problemas de adicción a las drogas.

La cordialidad de ese primer encuentro se fue borrando con los años a partir de polémicos cruce de declaraciones entre ambos con referencias a episodios más que sensibles de la vida de ambos.

“Que vuelva al museo”, afirmó Maradona sobre el astro brasileño en una rueda de prensa como técnico de la selección argentina, en 2010 durante el Mundial de Sudáfrica.

Antes, Pelé había dicho en un acto promocional que Maradona “aceptó” ser seleccionador de la Albiceleste porque “necesitaba empleo y dinero”.

“Cuando él hizo el primer programa suyo en Argentina y necesitaba ayuda fui hasta Buenos Aires, jugué con él y le ayudé. Después intenté echarle una mano con anuncios publicitarios, pero él llegaba tarde o no aparecía”, comentó entonces el exdelantero brasileño.

Pelé se refería al estreno del programa “La noche del 10”, en 2005, que presentaba el ‘Barrilete Cósmico’ y que supuso su vuelta a la vida pública tras algunos años luchando contra sus adicciones.

En el plató, los dos jugadores dejaron una imagen para la hemeroteca al intercambiar cabezazos sin que la pelota cayera al suelo.

La polémica continuó por meses y en octubre de ese 2010, durante el lanzamiento de un proyecto social, Pelé volvió a la carga.

“Ganó ese regalo de Dios de jugar a la pelota. Y tuvo mucha suerte porque a pesar de todo lo que le salió mal en la vida, como las drogas, hay gente que todavía le da trabajo. No se puede poner como ejemplo a alguien que solo hace las cosas mal. Fue un gran jugador, pero un ejemplo negativo”, subrayó.

Años antes Maradona ya había cargado las tintas duramente contra el exjugador de Santos y Cosmos.

“Pelé es un esclavo, le vendió el corazón a la FIFA. Y cuando la FIFA lo patea se quiere amigar con nosotros los jugadores. Él viene a mi país y me quiere ayudar a mí, pero cuando tuvo que ayudar a Garrincha, que se murió de cirrosis, no lo hizo”, afirmó en una entrevista para el programa “El Rayo”, en 1998.

“No podía haber jugado al lado de Pelé porque no le habría gustado tener un mal compañero. Somos agua y aceite. Cuando se dice de un jugador que él se entrega a los dirigentes no me agrada. Y su carrera fue así”, dijo el exjugador de Boca Juniors, Sevilla, Barcelona y Nápoles, tres años después.

No obstante, a pesar de esa batalla dialéctica a distancia, en los últimos años enfundaron sus espadas y se intercambiaron elogios.

“Mi gran amigo, Maradona. Siempre te aplaudiré. Siempre te apoyaré. Que tu viaje sea largo, que siempre sonrías y que me hagas sonreír a mí también”, dijo Pelé al felicitar al argentino por su 60 cumpleaños el pasado 30 de octubre.

Una semana antes, el astro argentino también felicitó al mítico delantero de la Canarinha por su 80 aniversario y hasta le reconoció el título de rey del fútbol.

“Quiero sumarme a este homenaje universal, ¡¡muy felices 80 años de vida Rey Pelé!!”, escribió ‘el Pelusa’.

Este miércoles, tras conocer la muerte del 10 argentino, Pelé se refería a Maradona como un “gran amigo” y una “leyenda” perdida por el mundo.

“Un día espero que podamos jugar al balón juntos en el cielo”, se despedía el triple campeón mundial.