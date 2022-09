Peguero, Jacobo, Santana, Mercedes, González y Henríquez, Kidd y Duke nuevos inmortales de SPM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO DE MACORIS-. Con la entronización de ocho nuevos ciudadanos, el Salón de la Fama de esta provincia inmortalizó este domingo a sus más genuinos deportistas de la Clase 2022.

Durante el Ceremonial que tuvo lugar en el salón Don Francisco Comarazamy de la Alcaldía Municipal, fueron exaltados Arismendy Peguero, uno de los más genuinos velocistas y de los mejores de la historia de la historia del atletismo dominicano.

Santa Santana, quien al igual que Peguero ganó múltiples medallas para su país en certámenes internacionales, llega a la inmortalidad por su desempeño histórico en la disciplina de levantamiento de pesas.

Dos notables propulsores del deporte, William Duke desde la medicina deportiva y las artes marciales, y Leónidas Henríquez, como dirigente clubil y narrador de béisbol, también fueron inmortalizados este domingo.

Pablo Jacobo cosecha los éxitos medallisticos que obtuvo como miembro de la selección nacional de balonmano, lo mismo que Rubén García Pereira en su calidad de pionero del fútbol en San Pedro de Macorís, Oscar Kidd Salazar por su trayectoria de gran judoka en su época de atleta y José Mercedes, uno de los grandes lanzadores de la pelota profesional dominicana.

Los ocho deportistas agradecieron el reconocimiento a sus respectivas trayectorias y prometieron honrar la distinción que les hace la sociedad de esta provincia.

Duke, González, Henríquez y Jacobo tuvieron como respectivos edecanes a Daniel Pérez, Alejandro J., Manuel De Jesús-Tete Antún y Dinanyiris Furcal. Mientras que con Salazar, Peguero, Santana y Mercedes desfilaron Juan Chalas, Andy Hodge, Elvys Rondón y José Mercedes, sucesivamente.

William Duke, el primer en ser elevado a la inmortalidad, agradeció al fallecido e inmortal Tomás Binet Mieses, Tomás Ramos y Antonio Santana, por la formación deportiva que le dieron. A nivel profesional, valoró el papel jugado en su carrera por la Federación de Medicina del Deporte y de su presidente Milton Pinedo.

Leónidas Henríquez fue exaltado por la labor que hizo en el Club Centro y el rol jugado desempañado para la conformación de la mayoría de las Asociaciones Deportivas de San Pedro.

“Creo que me sorprendieron. No pensé que me iban a elegir por todos estos años. Quiero dedicar este premio a mi familia”, indicó Henríquez, quien también fue narrador de las Estrellas Orientales por casi dos décadas.

Jacobo tuvo palabras de agradecimiento a la familia del balonmano, al Parni y a su creador Felipe Payano, presidente en el acto. En iguales términos se pronunció Santa Santana, quien destacó como claves en su carrera al fallecido presidente de la Federación de Pesas Bolívar Vargas, a los finados técnicos Héctor Ogando y Manuel López, al actual entrenador Héctor Domínguez y al actual titular de Fedompesas, William Ozuna.

Mientras que Arismendy Peguero habló de la precariedad familiar que lo obligó a tener que trabajar desde la edad de ocho años para ayudar en el sustento de la casa, y la fortaleza mental que tuvo para convertirse en pelotero profesional -fue firmado por los Astros de Houston-.

Pero sobre todo, convertirse en uno de los más notables atletas de velocidad en la historia del atletismo dominicano, a pesar de comenzar la práctica de ese deporte a la edad de 20 años, cuando fue despedido por los Astros.

Reveló que le tomó seis solo meses llegar a las pistas y hacer la selección nacional por primera vez.

El acto

El Ceremonial dio inició con la presentación de los miembros del Comité Permanente del Salón de la Fama, Reymundo Gantier; Juan Eric Yermenos, presidente Ad-Vitam; Danel Javier, secretario ejecutivo; Miguel Morales, secretario de actas y correspondencia; Domingo de la Cruz, tesorero; los miembros Calazán Omar Cepeda, José Manuel Glass, Euclides Javier y Miguel Ángel Reyes.

Luego, Eduardo Lorenzo y Esmerlin Castro, de tiro al plato y tenis de mesa, fueron llamados a depositar la bandera nacional y del Salón de la Fama. Acto seguido, Samuel Gálvez y Carolina Sosa llevaron el machete y el laurel.

Elizabeth Peguero entonó las notas del himno nacional y Joaquín Albizu, vicepresidente del Comité Permanente del Salón de la Fama, realizó el ritual de banderas y símbolos.

Euclides Javier hizo el brindis por los nuevos inmortales, Miguel Ángel Reyes dio las congratulaciones a los exaltados y Misael Albis Matos, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos, leyó el mensaje de la prensa. El pastor Perkin Tejeda hizo la bendición del acto y José Manuel Glass Gutiérrez dio la bienvenida a los deportistas.

Previamente se realizaron reconocimientos al ingeniero Eric Yermenos, por sus aportes al deporte nacional y en particular de la provincia; a Crismery Santana, por convertirse en la primera mujer dominicana en ganar una medalla olímpica (la pesista obtuvo bronce en las olimpiadas de Tokio) y Atilio Frías, por haber dirigido el Ceremonial como presidente de Honor.

Santana recibió una placa de reconocimiento como alegórica al Mérito Deportivo, entregada por Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; la gobernadora Aracelis Villanueva, Atilio de Frías, Daniel Javier y Reymundo Gantier.

La presentación artística estuvo a cargo del merenguero Jacinto Gantier, ex integrante de la desaparecida orquesta Los Hijos del Rey.

