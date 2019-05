¿Pedroia podría estar planeando su retiro?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Dustin Pedroia fue enviado a la lista de lesionados de 60 días debido a una recaída que tuvo con su lesión en la rodilla durante un partido de rehabilitación en ligas menores. Tras la noticia, los Red Sox convocaron a una rueda de prensa y lo que se dijo no fue para nada alentador.

En dicha coferencia comparecieron Pedroia, acompañado del gerente general Dave Dombrowski, y su manager Alex Cora. El capitán de los Red Sox afirmó lo siguiente ante las preguntas de los medios y sobre si ésta lesión podría significar para su futuro cómo pelotero:

“Mi rodilla nunca sanará completamente. Estamos viendo tiempo para ver si puedo volver a jugar béisbol. Estoy en un punto que no me permite jugar todos los días. Me ha tomado tiempo darme cuenta, estoy en un punto en el que necesito tiempo para pensar. Esa es mi situación actual”, dijo el veterano.

Dustin Pedroia ha jugado sólamente 9 partidos en las últimas dos temporadas, y a pesar de que podría seguir con su rehabilitación para poder lograr que su rodilla mejore con el tiempo, lo seguro es que no le quede mucho que hacer en Grandes Ligas al menos cómo pelotero titular.

