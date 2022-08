Pedro sobre caso de Tatis Jr.: “Él no tiene excusas, estoy muy decepcionado, porque él sabe leer”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El expelotero de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, mostró su descontento con Fernando Tatis Jr., tras este ser suspendido por las Grandes Ligas por arrojar positivo a una sustancia controlada.

“Él no tiene excusas, estoy muy decepcionado, porque él sabe leer. Conoce el protocolo, sabe leer en inglés y español y sabe qué hacer”, manifestó Martínez.

Agregó que este es educado, tiene un padre que jugó en Grandes Ligas, que sabe el protocolo, por lo que entiende “hay todas las razones del mundo para ser culpado por lo que te pasó”.

Al participar en el programa “MLB on TBS Tuesday Night“, cuya entrevista fue traducida al español por Héctor Gómez, la exleyenda de los Medias Rojas de Boston agregó que Tatis Jr. “desde que era un adolescente ha sido un poco sobre confiado a veces, no le gusta mucho escuchar ni a sus padres, ni a sus asesores”.

En ese sentido, dijo que, aunque es rico en habilidades, un excelente atleta y un fenómeno, “algunas veces te va a costar si no escuchas”.

Continuó diciendo que “a veces la gente como él tiene que resbalar para después entender lo que tiene que hacer. Este es un ejemplo de eso y Tatis Jr. no tiene ninguna excusa. Porque yo sé que él debió saber qué hacer”.

Enfatizó que, “desde el punto de vista médico y si él entendía qué consecuencias eso le iba a traer, ya quizás ahí puedo darle una oportunidad de entenderlo, porque él es joven y como dice el dicho joven y torpe; no estoy diciendo que sea torpe, pero uso ese refrán por su edad y su proceso”.

Reconoció que “él (Tatis) es una súper estrella, su carisma, todo el mundo lo quiere. No voy a decir que no sabe lo que hace porque él sabe leer y debió saber y debió ir donde los médicos y decir: oye, me voy a tomar o a poner esto, ¿Está prohibido?”. Y no lo hizo”.

Sobre la suspensión

Tatis fue suspendido el pasado viernes por la MLB tras dar positivo en un control antidopaje.

La oficina del comisionado de la MLB confirmó la sanción en una nota oficial en la que informa de que la medida “tiene efecto inmediato”.

Tatis, cuyo sueldo también fue suspendido, dio positivo por Clostebol, sustancia prohibida por el programa antidopaje de la MLB.

Nacido hace 23 años en San Pedro de Macorís, todavía no había debutado en esta temporada a causa de una lesión en su muñeca izquierda.

El jugador dominicano aseguró poco después de conocerse la sanción que tomó un medicamento sin saber que este contenía Clostebol.

