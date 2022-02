Pedro Sánchez condecora a Serrat, “el niño eterno”, por su brillante carrera

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El cantautor Joan Manuel Serrat se declaró “feliz y emocionado”, tras recibir este martes la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio de manos del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que le definió como “el niño eterno, a quien a partir de ahora llamaremos excelentísimo, excelentísimo músico, poeta”.

Condecoración que el Ejecutivo español le ha concedido “por su brillante carrera y su contribución a la cultura y el arte españoles”.

“Estoy emocionado de recibir esta distinción con mis hijos, que, más allá de ver en casa a un ser humano en calzoncillos, que sepan que hay una persona que ha trabajado que ha hecho otra cosas”, indicó Serrat en un acto celebrado en Madrid en el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno español.

“Cuando la señora ministra me comunicó que me concedían esta distinción, se lo dije a mi mujer,Yute, y me dijo: ‘y a ti por que?'”, señaló entre risas el cantautor, quien reconoció que rápidamente recurrió a Google para ver a quién le habían dando esta condecoración “y descubrí que estaba Álvaro Mutis, Concha Velasco o José Luis Cuerda, todos amigos, me sentí reconfortado”.

Sus canciones son parte de la memoria sentimental desde que empezara en 1965. “Lo único que he hecho en mi vida es hacer lo que he querido, como lo he querido hacer y en la forma que debía hacerlo”, subrayó Serrat, quien estuvo acompañado en el acto por amigos y familiares.

Una condecoración que premia a las personas que se hayan distinguido por los méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia, “en definitiva a todo los que hacen un labor esencial para hacer mejor la sociedad”, resaltó Pedro Sánchez.

“La cruz que hoy imponemos es para un niño eterno a quien llamaremos a partir de ahora excelentísimo, excelentísimo poeta, escritor, letrista, músico, ciudadano”, añadió.

Tras 56 años de carrera, Serrat anunció hace unos meses su intención de dejar los escenarios con una ultima gira que comenzará el 27 de abril en Nueva York y acabará en su Barcelona natal en diciembre de 2022.

“De alguna manera, queremos acompañarte en este viaje, y esta medalla es el símbolo del inmenso cariño que te profesamos”, destacó Sánchez, quien resaltó que sus canciones apelan a la tolerancia dentro de la sociedad, “cada una de sus letras se han inspirado en valores que ahora debemos reivindicar, como es la convivencia, la libertad y el amor por la cultura”.

“El valor de tu contribución es haber ido más allá de lo puramente literario o artístico y demostrar, como escribió Gabriel Celaya y cantó Paco Ibáñez, que la poesía es un arma cargada de futuro”, según Sánchez.

En los estertores del franquismo, Serrat dio a los españoles himnos a la libertad y a la esperanza a través de su música y de los versos de Antonio Machado y de Miguel Hernández. “Has conseguido que millones de personas tarareen las ‘Nanas de las cebolla’ de Hernández”, añadió Sánchez.

Manifestó que sus canciones son parte de la memoria, ha sabido aunar una exquisita sensibilidad con letras que nos llegan a todos. “Has sido un estandarte de nuestra cultura, has acercado la cultura a la casa de cientos de personas que quizá no tendrían acceso a ella”, aseguró.

“Nuestra historia ha sido cantada por ti”, recalcó Sánchez, quien consideró que algunas estampas del pasado se recuerdan a través de los protagonistas de su canciones como Merceditas, Curro, Penélope, el titiritero, esos locos bajitos o el Cristo de los gitanos.

Esta condecoración se suma a la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, Premio Nacional de Música o la Legión de Honor de la República Francesa, galardones que constatan su brillante carrera.

“Chicos, vamos que estos señores tienen que gobernar y tendrán muchas cosas que hacer”, concluyó con humor Serrat, quien estuvo acompañado de su familia y amigos, entre ellos los cantantes Sabina, Miguel Ríos, Víctor Manuel y Ana Belén o el poeta Luis García Montero.

